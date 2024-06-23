致告五人：等你们来新加坡派汉堡

台湾乐团告五人6月22日在新加坡室内体育馆举行“宇宙的有趣”演唱会。此次是他们组团七年的首个巡演。听过不少他们的歌曲，但并非“哈瓜”（粉丝昵称），不熟悉三个成员犬青、云安和谦哥（林哲谦）的个性和现场演出能力，带着好奇心到场一探“告五人宇宙”有多有趣。

告五人的师兄五月天和任贤齐曾用“长成大树”形容他们的乐坛成绩。透过这棵“大树”的第一次狮城个唱，领略他们的现场魅力，其音乐曲风多变，做到独树一帜又不独沽一味。也从他们跟观众的诚意互动，还有好多次的“谢谢新加坡”，感受到他们不想“自己作音乐自己爽”，所以恳切地跟观众拉近距离，让大家了解和听见他们的音乐。

告五人以《带你飞》专辑入围本届台湾金曲奖的最佳乐团、最佳华语专辑、年度专辑和年度歌曲（《又到天黑》）奖。这四个奖，他们从没拿过。演唱《又到天黑》前，男主唱兼吉他手云安问观众说：“《又》入围金曲奖年度歌曲奖……新加坡！告诉我们会不会得奖？”听到热情的“会”后，云安说：“承各位贵言啊！”

云安（左图起）、犬青和谦哥各展舞台魅力，带领狮城观众找“夜生活”。（相信音乐提供）

开放现场点歌时，有粉丝再提金曲奖。粉丝传达，若告五人肯唱他点的两首歌，金曲奖就统统都能拿。告五人因此心痒痒，后来选唱了一首。女主唱犬青说，盼能因此得一奖。

告五人早前在台湾放话说，每得一座金曲奖就发100个汉堡包。三人在新加坡提及此事，互问该不该来新派汉堡。奖项有望，狮城“哈瓜”有份助威，6月29日成绩揭晓后，欢迎他们来新派汉堡，并顺道吃碗鱼圆面。云安透露，他抵新后即找鱼圆面解馋。

告五人有首歌名为《带我去找夜生活》。夜生活有很多种，演唱会似乎也是一种。这一晚的“夜生活”，听到了《披星戴月的想你》《在这座城市遗失了你》《唯一》《给你一瓶魔法药水》《好不容易》《我想要占据你》《爱人错过》和我的心水歌《一念之间》。犬青和云安说，听到观众大合唱《一》时，两人都忍住不哭。

团长兼鼓手谦哥话不多，但每逢开口就有记忆点。他说：“能透过音乐，给你们带来美好、带来一丝微笑，这样就够了。这辈子，我就只要做到这件事就够了。我会好好努力的！”

告五人的宇宙有趣吗？有趣，也让人期待下一次。