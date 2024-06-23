7月王沙野峰特展 老夫子“007行李箱”曝光

7月展出《逗笑人间60年：王沙野峰特展》，王沙身穿的老夫子戏服与假牙、手写稿、“007”行李箱将曝光人前！

由新加坡华族文化中心主催，向本地艺坛前辈致敬的《逗笑人间60年：王沙野峰特展》将于7月6日至11月5日于华族文化中心广场举行。

特展的策展人曹世明现年38岁，年轻有魄力，小时候的他是电视儿童，因为看《搞笑行动》与新年特备节目，“认识”了王沙野峰。

但更深一层的了解，来自新马娱乐文史研究者苏章恺编著，王沙与野峰《弟啊！阿甲阿甲就好！》的有声书，办特展，曹世明也全情投入，透露将展出物品归纳为四个年代。

王沙演绎的老夫子造型。（新加坡华族文化中心提供）

“包括30至50年代，60年代双宝合体演出，70年代他们拍电影、录制卡带，到八九十年代，带出他们生前在整个娱乐圈的发展。”

老一辈提起双宝，当记起被逗笑多少个年月的美好时光，年轻一辈也可通过特展追随双宝的演艺圈轨迹，认知早在很多年前，新加坡已有了属于自己的国宝巨星，在港台发光发热！

“不要老是往外看，本地演艺圈前辈也有自己的辉煌历史。”说时，世明的脸上闪耀着光。

为搜集资料，世明与两助理刘辰浩、许宏睿、特约研究员苏章恺等四人上王沙嫂住家亲自“取料”，《新明》记者得悉消息，当天带着摄影同事上门，见证他们细心分门别类、小心翼翼在搜集王沙野峰文物资料的过程。

特展策展人曹世明与王沙嫂。（曾美玲摄）

刘辰浩（左起）、曹世明、许宏睿与苏章恺搜集双宝照片资料。（曾美玲摄）

问起展出物件，世明透露：“大型物件大概有10几件，包括王沙穿的《老夫子》电影服饰、他身上穿的背心、外套与裤子，他戴的帽子、还有假牙，都借出来展出，王沙野峰在2003年被追加的《红星大奖》奖座。还有王沙的行李箱，上面粘满贴纸，可以证明当时他飞了哪些地方。他的行李箱到今天还可以用，行李箱密码就是007！”

前辈生前爱搞笑，竟也体现在他的生活细节上。

“昔日文物还包括80多张夹带潮语、华语、粤语的音乐卡带；电影海报、宣传单以及很多从未曝光的照片至少逾30张，还有黑胶唱片，王沙的亲笔手写剧本与歌词都会展出。”

王沙的手稿。（新加坡华族文化中心提供）

重建当年双宝表演舞台

特展也将释出双宝的表演展区，重建当年双宝的表演舞台加上麦克风，方便公众打卡拍照，体验当年“登台”的感觉。

世人皆以合体并论王沙野峰，“实际上他们很多时候分开发展，是个独立个体，特别在80年代，双宝一度拆伙，王沙搭档唐琥，唐琥甚至被人误会是野峰，这对我而言其实很震撼。”世明说。

王沙叔的物料资源充足，而野峰叔未有家人提供相关资料，这是特展面对的挑战，世明坦言会努力令双宝物料平衡。

问起花费，他说：“嗯，至目前为止介于9至10万。”

除此之外，特展上也将播出王沙野峰当年精彩的综艺节目，目前在跟电视台拿版权。

曾形容“如走钢线”《咖啡店》让王沙心惊

王振春说：曾经有一个节目，让王沙胆战心惊！

本地前报人王振春受访忆述王沙野峰当年所拍，反映小市民心声的《咖啡店》无剧本、没彩排，一上镜就代小市民发声，但效果真实，发人深思，节目当年在野峰经营的惹兰苏丹一带的鸭饭摊位拍摄，节目播出时，路上鲜有人烟，个个赶回家看电视！

“王沙曾跟我说，他做这个节目就像走钢线，很怕，一不小心掉下去就粉身碎骨。”

由于话题敏感，双宝大胆游走风口浪尖上，《咖啡店》后来宣告“关门”，后来再开，但《咖啡店》节目的敢言程度已大不如前。