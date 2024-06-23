节目提创业哽咽 欧萱坦言曾想放弃

《糖朝冠冕2》提到创业一度哽咽，欧萱坦言想过放弃。

烘焙比赛节目《糖2》播映中，由阿姐欧萱和范文芳担任主持兼评审，其中一名参赛者林伟丰分享自己在开始创业卖甜点时遇到的挑战，欧萱感触良多，赞同表示：“林伟丰聊起他的创业过程的时候，难免会让我想起我自己。”

“刚刚开始可能因为我是艺人的身份，有很多人就会关注，有些人会说我是用我的名气来卖（甜品），可是我想要证明给大家看我是有实力的，就是要有一个过程让大家真的相信，而且喜欢你的东西。”

欧萱在接受《新明日报》访问时表示创业真的不容易，“身为艺人，我得到很多支持的同时，也面对了强烈的反弹。有许多事情只有和我一样经历过这段旅程的人，才能真正理解这一条路有多艰难。而且在厨房工作，体力也是一项挑战。”

欧萱表示在最初创业时，面对的最大挑战是要说服身边的人相信，她是认真对待自己要做的事情，“有些人认为我只是把烘培当成业余爱好，我的一些厨师朋友也告诉我，餐饮业是最艰难的行业之一。不过经过三年的努力，我相信大家现在知道我对自己的工作非常认真，而且我能够做得到。”

欧萱也坦言在创业的道路上，有想过要放弃。她会想为什么自己要创业，不过这通常只是短暂的想法，因为她依然很享受研发甜点的过程。当顾客喜欢自己的创作时，也让她非常兴奋。

在研发甜点时，会不会面对缺乏灵感的时候？

“研发新菜单的奥妙之处在于，当你不断研发时，你会发现越来越多的想法涌现出来，一切都可以成为灵感的源泉，包括今天吃的东西，也许会启发出新的口味组合，或是看到一幅画时，也可能会让我想到可以如何设计我的甜点。我也可以烘焙一些简单的东西，再想可以如何改良，研发出一些新搭配。”对欧萱而言，一个好的甜点，味道是关键，如果加上漂亮的摆盘，那会是加分。

除了当甜点比赛的主持和评审，本身会不会也想参加甜点比赛？“我没有考虑过，因为我喜欢顺其自然。不过如果有机会，我会好好把握。”

欧萱觉得参赛者在比赛时面对的最大挑战是需要在陌生的环境，使用自己不熟悉的器材烘焙，“每位厨师都有属于他们自己的器材设备，所以在一个陌生的情况下，需要花时间去熟悉身边的东西、使用方法时，这会给参赛者带来很大的压力”。

甜点事业上，欧萱接下来将会专注于日本市场；演艺事业上，除了客串《小娘惹之翡翠山》，暂时没有其他新计划。