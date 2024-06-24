探讨各种环保议题 胡歌率好友上山下海30天

一路前行

万物友灵

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娱乐圈的清流胡歌是我最欣赏的艺人之一，最近看了一档文化综艺，对他的好感又多了几分。通过《一路前行》，知道他每隔一两年就会去西藏和青海等地做志愿者捡垃圾！

原来他2013年第一次到长江源，被大自然和公益人感动，从此改变了业余生活的重心。他说，做志愿者能够让他保持放松和平静，有自然治愈的作用。做了十年环保志愿者的他，一路走来接触了很多公益人，开始明白做公益须要投入大量的时间和精力，因为“环保和可持续是有专业门槛的”，作为艺人他可以帮助传播。

于是，上海广播电视台联合哔哩哔哩出品的大型环保公益纪实节目《一路前行》诞生了，目的是抛砖引玉。

重新审视人与自然关系

在《一路前行》10集节目里，从三江源冰川到草场再到热带雨林，节目祭出不同的环保议题，凸出不同的环境恶化问题。它采用真人秀与纪录片相结合的拍摄方式，真实记录胡歌、刘涛和陈龙三位环保发起人兼行动者，为期30天的低碳疗愈之旅。他们的足迹遍布高原、冰川、草原、沙漠、海洋，重新审视人与自然的关系，实地参与诸多公益环保的实践。

主持人跟从小和雪豹一起长大的村民一同生活，带观众看到人与野生动物和谐共生的美好；也探索鼠兔泛滥、雪线后移和草场退化之间的复杂关系，揭示大自然环环相扣的平衡之道。

跟随环保行动者的脚步，观众看到了农业人、林业人、牧业人在沙漠深处的治沙智慧，也通过热带雨林的居民了解“生态搬迁”是怎么一回事，同时关注海南省后海村的鲸豚搁浅快闪行动、海洋塑料垃圾污染问题等。

将环保知识用在日常

从城市出发奔赴远方，三位主持人带着对自然环境问题的理解归来，把一路上学习到的环保知识运用在具体的生活日常，关注食物浪费、过度包装、垃圾分类等触手可及的环保议题。

在节目筹备期间，主创团队实地调研80多个选题，拜访多个环保公益组织，深入了解现今环保公益事业面貌，为节目打下坚守的理论基础。伴随着节目的播出，还另办了专家座谈会和12场不同主题的环保直播，帮助人们逐步建立起对环保的认识。

节目播出后引发强烈社会反响，一度是微博影响力第一的纪录片，也是腾讯视频排名之首的文化综艺，并获各权威主流媒体点赞。也有不少网民是古装经典剧《琅琊榜》的粉丝，看到胡歌、刘涛和陈龙三人多年后合体，兴奋高喊：“梦回《琅琊榜》！”

用剧情探究中华文物

郭柯宇（左三）在《万物友灵》带领一群年轻艺人破译文物谜案。（互联网）

另一档湖南广播电视台出品的六期文化类剧情短综艺《万物友灵》，则走进博物院拍摄。女艺人郭柯宇饰演孤僻自闭、拥有异能的文物修复师，刘俊麟、徐浩、叶子淳、朱元冰、左溢等年轻艺人饰演性格迥异、各怀心思的博物院实习生。

节目每期以一种文物类型为主线，在一次次课题探秘中破译文物谜案，探究文物里的中华文明，并通过专家学者给大家在重要历史文化知识上补课。节目以剧情演绎的形式，带领观众感受文物的内心世界，以此弘扬中国优秀传统文化。