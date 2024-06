曾被批模仿林俊杰 卓振声终于找到自己的声音

新加坡创作歌手卓振声(Sherman)接到一通电话后,偶然获得和偶像王力宏同台演出的机会。

卓振声接受《联合早报》的视讯访问,分享这段难忘的经历。担任王力宏和音天使的朋友有一天通过电话问他,想不想担任王力宏2023年马来西亚演唱会的和音?虽然只是代班和音,但卓振声立刻答应,只是他收到试音谱时,被难倒了。

花一小时唱一句

不会看谱的他,面对陌生的音乐符号,只能一个一个地去找相应的音调,结果花了一个小时才唱得出一句。几天后,他收到被录取的好消息,同时收到20多首曲谱,让他苦恼不已。

面对高难度挑战,卓振声只有一个多月的时间解析每个音调,几乎每天都在家背歌曲,他说:“一个月的时间听起来很长,但专业的和音天使看谱就能唱出来,而我不行,因为我没有经验。”他须要预先把每个音调录在自己的音乐设备,才能“拼”好一首歌,之后再转到MP3格式,日复一日地听,他笑说:“好像考试一样,全部都要背。”

卓振声(左)担任王力宏巡演和音,和偶像近距离互动。(取自卓振声IG)

演唱会当日和其他和音天使聊起,大家都对他不会看谱感到惊讶。最后演唱会顺利完成,还能和偶像近距离见面,让他非常难忘,“王力宏很帅,感觉20年都没变,保养得很好。”

曾被指歌声没特色

卓振声16岁开始参加歌唱比赛时,还是青涩的少年,被评审说:“唱得太像林俊杰。”后来参加《声林之王》,也有评审说他在模仿王力宏的声线,没有自己的特色。对于这些批评,他反思后找到进步的方法——唱女歌手的歌曲,这样他就无法模仿原唱的声线了。

时过境迁,现在卓振声觉得已经找到属于自己的声音,“现在粉丝和朋友会对我说,能听到我的声音。这对我来说,是很大的认可。”

新歌灵感来自女友

卓振声今年5月发表新歌“Awesome”,灵感来自交往多年的女友,还有身边重要的人,他说:“这首歌是从他们的角度出发,用一个新鲜的观点看世界。”

他笑说,女友确实给了他不少灵感,尤其是两人都爱看戏剧和电影,也常常从故事情节取得灵感。卓振声最近迷上热门韩剧《泪之女王》,并在社媒发布了一段自编的华语版主题曲“Love You With All My Heart”。

这段改编大受欢迎,在Instagram拥有超过百万的观看次数,大家还纷纷敲碗完整版。卓振声没想到视频会爆红,笑说会准备完整版送给大家。完整版已经在他的YouTube频道上线。