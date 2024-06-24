余天李亚萍争夺两外孙监护权

（台北讯）余天和李亚萍的次女余苑绮2022年8月病逝，留下两个年幼孩子——女儿7岁，儿子5岁，本来由丈夫陈鉴（Gary）抚养照顾。不料，他日前涉嫌诈骗而遭逮捕收押，余天与李亚萍夫妻欲争取外孙监护权，6月24在台北士林地方法院开调解庭，与收押中的女婿视讯调解。两人在庭外接受媒体采访时也坦言很想念孙子。

李亚萍日前透露，Gary被捕后，小孩带回余家才一天又被接回去。余天则说：“准备请法院处理了，他们的妈妈走了，爸爸在里面（监狱），阿公、阿嫲离婚20年了，剩下阿公在家又有病，我们是考虑到这点，谁照顾（孩子）？”

他们听闻两个外孙现在由余苑绮生前找的外佣照顾，忍不住忧心，认为小孩应该在有家人陪伴和照顾的环境下长大，于是决定透过司法程序争取照顾外孙。李亚萍说：“绮绮都不在了，但两个小孩也是她生的啊。”

传女婿有新对象

调解结束后，余天说表示，希望最后的决定会以孩子的利益为考量，两个都能一起到余家。他透露女婿还在考虑中，尚未有结果，可能要再安排另一次调解。李亚萍则认为，要培养一个孩子要花很多金钱，她和余天可以帮忙，希望女婿能放心把孩子交给他们照顾。

余天和李亚萍的女婿因涉嫌诈骗而被逮捕收押。（TVBS提供）

余天也说，他们从来没有过问钱的事，余苑绮留下多少，他们也不知道，只是认为孩子还小又没有妈妈在身边，女婿家里也没有人照顾，“干脆就来我们家让我们照顾。”

外传Gary已有新交往对象，所以经济开销大。对此，李亚萍回应，她和余天不清楚，也不想去了解。她认为Gary年纪轻，要交朋友就去交，但希望是好对象。

余苑绮幼女懂事惹人疼

余天的小儿子余祥铨23日深夜和妻子柔柔开直播，回应网民问起余苑绮儿女目前的状况时，柔柔说：“乐乐（余苑绮女儿）他们还没有回家，乐乐他们很好。”

余祥铨则提到，外甥女现在很好，家人都会跟她视讯。余祥铨赞外甥女会帮忙照顾他的女儿小元宝，还会帮忙小元宝整理娃娃，有一次外甥女睡着被小元宝吵醒，她醒来还会伸手拍拍小元宝，“乐乐很成熟，可爱，惹人疼。”