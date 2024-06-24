全智贤章子怡萌娃曝光

（综合讯）韩国媒体报道，42岁全智贤日前与富二代老公崔俊赫，以及两个儿子到德国观看球赛，被网民“野生捕获”。

全智贤当天穿着连帽衫低调现身，但并没有戴墨镜和口罩，一眼就被网民认出，大赞“姐姐还是那么美”。据该网民形容，全智贤的老公长相帅气，陪在妻小身边，貌似她两个儿子的小孩穿着荷兰队的橙色球衣，站在夫妻俩前方；8岁大儿子鹅蛋脸，五官神情像极全智贤，6岁小儿子看起来则比较像爸爸。

韩国媒体报道，全智贤（右二）与老公（右一）与两个儿子到德国看欧洲杯足球赛。（互联网）

全智贤热爱足球，她曾于2023年7月30日，捧场支持英国超级足球联赛曼市队（Man City）在首尔世界杯竞技场的热身赛。她当时还排队等候该队球星哈兰德（Erling Haaland）在比赛结束后为粉丝在球衣上签名，喜获签名的全智贤兴奋大喊谢谢。

章子怡儿子像汪峰

45岁章子怡日前携幼子到河北的北戴河新区出席“阿那亚戏剧节”开幕礼，母子现身瞬间成为全场焦点，网民直指汪峰基因强，认为“儿子像汪峰。”

章子怡6月21日以艺术总监的身分出席戏剧节，她在台上分享感受时，儿子乖乖在台下聆听，在她致辞后下台时突然喊一声“妈妈”，章子怡寻声送出飞吻。在台上的孙红雷说，“章子怡曾演过我的母亲，（问台下章子怡）刚才喊妈的那位是谁啊？”，章子怡回应：“我儿子。”

章子怡日前带着儿子出席戏剧节活动。（章子怡工作室微博、互联网）

章子怡与儿子离场时，吸引大批粉丝围观及拍照，她沿途捉紧儿子，尽显护子心切的妈妈本色。章子怡母子的视频在网上传开，大批网民指她的儿子像爸爸汪峰，说：“汪峰这个基因太强了，章子怡两个娃和小苹果完全不像妈妈”，“章子怡好漂亮，儿子像汪峰”，“生了两个小汪峰”。

章子怡2023年与52岁中国歌手汪峰离婚，结束八年婚姻，两人共同抚养8岁女儿和4岁儿子。