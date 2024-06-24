假新闻猖獗 艺人如何应对？

资讯爆棚的年代，除了网络诈骗手法层出不穷，假新闻也相当猖獗，近日本地艺人欧萱、向云、范文芳、李铭顺等人的照片被盗用来发布假广告的事件频频发生。对此，《新明日报》找来三名艺人分享他们如何应对假新闻。

陈邦鋆：选可靠消息来源

谈到如何筛选资讯，陈邦鋆说会选定自己的消息来源，“我觉得这是第一把关，是否要相信某个管道的消息，我会观察一段时间才决定。如果我觉得没价值，就不会让该管道进入视线范围内”。

发现亲朋好友发给自己的是假新闻，陈邦鋆会跟对方说明，并附上准确的相关链接。在确认消息的真实性时，他表示会依据两点，包括所传达的消息是否只让对方获益；其次就是对方是否有足够的能力和知识去分享这个讯息。

陈邦鋆也透露网上不时会看到有关自己的假新闻，“但如果没什么毁谤内容，我一般都不太理会”。

蔡琦慧：不轻易相信

蔡琦慧坦言在科技时代越来越难避免看到假新闻，“在浏览社媒时会看到各种各样的新闻，所以我们要特别小心、谨慎，不要那么容易地相信看到的信息”。

“最近我就接到银行的电话，通知我他们采取了哪些新措施，银行那一方也知道现在有很多诈骗手法，所以邀请我到他们的办公室见面。我觉得除了用户自己要小心，机构也需要设立保护机制。”

蔡琦慧曾经历过社媒账号被盗用的情况。“我的照片被用来设立假账号卖产品，开始时会很惊讶，现在已习以为常。如果我发现有这样的情况，会立刻截图并公开通知亲朋好友和粉丝们。”

阳光可乐：别随意转发

阳光可乐表示自己只会浏览官方网站，减少看到假新闻的几率。如果发现亲朋好友发给自己的是假新闻，她也会告诉对方，并转发正确的新闻给对方。

“我会提醒对方，如果你不确定这个新闻是否属实，就不应转发给其他人，制造假新闻的人固然可怕，但转发的人也很可怕，所以如果无法证实消息的真实性，还是不要随意转发。”

至于如何处理有关自己的假新闻，阳光可乐表示说：“如果是无伤大雅、不会伤害到名誉的内容，我一般不理会，因为网上有很多键盘侠会乱写。不过如果内容涉及诽谤，我会发声，并跟公司或家人讨论，找出最好的应对方式。”