李玟雕像立烈士陵园引议 园方：开放给所有逝者

（综合讯）乐坛天后李玟（CoCo）去年7月5日离世，同月在香港火化，同年10月于其母亲祖籍地武汉的石门峰纪念公园安葬。

今年6月15日适逢李玟出道30周年，她的家人选在当天在李玟安葬处举行雕像落成仪式，当时李玟的两个姐姐以及约500名歌迷共同参与。但事后，很快便有网友质疑，认为李玟没资格在烈士陵园立雕像。

据河南媒体“顶端新闻”报道，武汉石门峰纪念公园在上星期六（6月22日）回应争议，表示石门峰纪念公园分为景观区域和安葬区域，烈士在景观区域，安葬区则面向所有人。

受访工作人员回应道：“景观区域里，像开国元勋雕塑园里有十大元帅的雕像，大家所说的烈士也都在景观区域里”，并表示安葬区域则面向所有人，包括普通市民。安葬遗体并立雕像的人，也不只李玟，还有武汉当地一些大学的著名教授和老师。

他也解释：“如果我们园区安葬的全部都是烈士，然后安葬了一个李玟，那可能别人有这个质疑（是对的），但我们园区是开放性的，逝者都可以安葬在这里。李玟安葬在我们园区的安葬区域，首先是我们的客户，作为一家经营性质的殡葬服务单位，我们肯定要做好接待服务工作，像她（家人和歌迷）有这个（立雕像）需求，我们都是接纳的。”

据中国的商业查询平台“天眼查”显示，石门峰纪念公园由武汉石门峰纪念公园有限公司运营，而该公司为民营企业。

与歌手姚贝娜同一墓园

和李玟葬于同一墓园的，还包括2015年因乳腺癌病逝的中国歌手姚贝娜、2020年辞世的中国科学院院士张俐娜，以及2021年逝世的著名历史学家章开沅等，其中后者也立有雕像。