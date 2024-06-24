朱厚任爆料李铭顺未结婚已经“怕老婆”!

新加坡元老级艺人陈澍城、刘谦益、朱厚任和陈建彬作客最新一集的《阿顺有煮意》第二季，四位年龄加起来共287岁的大哥七嘴八舌不停爆料，令主持人李铭顺招架不住，直呼是他录影以来最累的一天。

与四位大哥都合作过的李铭顺无须破冰，大家一碰面就热络地畅聊心声。李铭顺问他们：“你们在家是不是怕老婆？”，接着“此地无银三百两”地说：“其实我们男人在家不是怕老婆，是尊敬老婆。”

没想到这句话引来朱厚任调侃：“怕就怕啦，承认没关系的。”阿顺反问：“所以你怕老婆？”朱厚任爆料：“我就看到你还没有追求她（范文芳）的时候，就怕得不得了。”

朱厚任说，当年他们同在北京拍摄《神雕侠侣》（1998年）时，李铭顺喜欢在酒店走廊跳绳，引起“小龙女”的注意。他还说范文芳当时爱煮甜品，“她给我吃的是红豆沙、绿豆沙，还有一锅比较‘名贵’的，原来是给那个跳绳的吃！”

一旁的陈建彬提醒朱厚任“不要再说了”，陈澍城则亏阿顺请错嘉宾，“请（我们）三个就好，一个来爆你的料。”

李铭顺与四位大哥都合作过，无须破冰，大家一碰面就热络地畅聊心声。（新传媒提供）

大谈如何抱得美人归

节目中，李铭顺还与大哥们大聊过去如何抱得美人归。朱厚任说当初自己在追老婆时21岁，对方才15岁，“她从印度尼西亚过来新加坡度假，就住在我家对面。”十年后，两人修成正果结为夫妻。

刘谦益和太太则是在有线广播“丽的呼声”结识，“我们俩都在那边学话剧。”原来，刘谦益的另一半也是演员出身，甚至比刘谦益更早被电视台相中要签她当主持人。刘谦益自爆当年太太的追求者众多，自己的条件最差，却用真心打动了另一半。

当被问及怎么追求女友，陈建彬答道：“以我的条件，追是一定追不到的，都是人家过来的。她过来找我。”语毕，他不忘幽陈澍城一默：“当年我每次和澍城出门，都是他追到，我没有。他连‘渣’都不给我。”

爱亏陈澍城的还有朱厚任。当陈澍城说自己当年借“演技指导”和老婆黄佩如拉近距离时，曾和夫妻俩合作演出《家和万事兴》的朱厚任在一旁“补刀”：“他每次教我演戏，佩如在场他就教，佩如不在他就没教。”

主持人阿顺自然逃不过自己挖的“坑”，坦言：“其实我和文芳认识了很久，但直到拍《星锁》（2000年）才开始追求她的。”刘谦益顺着话爆料：“那时我们拍戏拍到半夜，接近收工时大家都很饿，有个小伙子（李铭顺）拿了一盘日本生鱼片过来，我还很开心以为有吃的，结果原来只是给文芳的！”聊及往事，李铭顺大笑：“那个是做戏，做给人家看。”