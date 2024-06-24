《墨雨云间》男星自曝遭霸凌 结局引骂浪

（综合讯）22岁中国男星王星越，因主演夯剧《墨雨云间》爆红，他近日在《五十公里桃花坞》节目中，自曝学生时期遭霸凌的经历，一度在镜头前泣不成声。

王星越曾透露，自己国中时天天被同学勒索，他每次都乖乖给钱，某天他说没钱了，竟被同学叫到厕所里，在许多人面前被打耳光。他没还手也没向爸妈告状，后来转学才得以解脱。他这回在《五十公里桃花坞》中公开自己高中时又被霸凌。他称遭到同学殴打，爸爸得知后问他为何不还手？他解释被欺负也不还手的原因，是因为母亲国中时对他说过：“不要惹别人、不要去闹事，这是最好的方式。”

王星越（左）上节目自曝遭霸凌，一度泣不成声。（视频载图）

不料，王爸爸因为持有不同想法而跟妻子大吵一架。王星越在节目中说到这里，不禁落泪，自责害父母起争执。王星越也解释，妈妈并不是懦弱的妇女，但认为多一事不如少一事；爸爸则认为，在外面受欺负就要和家里说。“我爸跟我说，谁在外面欺负你，你就打回去，不管怎么样有爸爸在这”，这句话深深触动到他的心。

《墨雨云间》结局被骂爆

复仇陆剧《墨雨云间》于6月22日开放付费抢先看大结局，而且还推出番外剧情，不过结局因为“艺术化处理”，引发网民骂声。（以下有雷慎入！）

《墨雨云间》完结篇上演肃国公（王星越饰）出战，护卫陆玑（王乐夫饰）被枪刺穿，文纪（潘宥诚）遭万箭穿心，双双战死。肃国公咬着薛芳菲（吴谨言饰）的玉珮，独自面对上前的大批敌军，最后薛芳菲在梅花树下等待，远处红衣男子骑马奔来。番外剧情则播出男女主角婚后的甜蜜生活。

《墨雨云间》的结局引起讨论。（取自《墨雨云间》官方微博）

有观众认为故事是BE（Bad Ending）悲剧结局，男主角咬着玉珮抬头望天，加上当时战到只剩一人，最后男子骑马是女主角想像的画面。另一派剧迷则认为故事被处理成OE（Open Ending）开放性结局，满足希望看到HE（Happy Ending）圆满结局的观众。

《墨雨云间》导演佀（sì）皓喆在大结局播出当晚，于社媒发文“大燕忠魂｜萧蘅”，后来又修改成“待到腊梅花开之日，便是我凯旋之日”。网民发现后，认为他“亲自锤了结局是BE，被骂到文案（发文）改成OE”。导演的发文疑似涌入大批留言骂爆，现在已经删文。

制作人认证HE

制作人于正则在微博发长文写下对结局的看法，也讲明该剧是圆满结局。

他写道：“人生哪能奢望所有人的理解？而戏剧之所以让人动容，也因为是上帝视角，但你要问我薛芳菲的故事可能发生吗？我觉得是可能的，因为人生唯一不变的就是变化。”

于正也透露，加拍的番外剧情，是联系另一名导演马诗歌、编剧扬州，并火速敲定演员时间后，在6月20日赶工拍摄的。他也在回应网民时强调“一直是HE，编剧也写了（是HE），只是我们拍摄时艺术化处理了。”

他也明确表示，“我所有的剧全部明确HE，包括拍完的和在拍的，大家生活已经很累了，就不BE了，也不让大家猜了，大家多多包涵。”