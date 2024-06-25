娱乐吃瓜：最像郭靖的郭靖 此沙幸运背后的压力与艰辛

适逢金庸百年诞辰，根据其原著《射雕英雄传》改编的中国剧《金庸武侠世界》推出，再度掀起金庸热。扮演剧中男主郭靖的此沙，2023年凭电影《封神第一部：朝歌风云》冒起，再度成为媒体焦点。

记者做完访问，发现此沙和郭靖一样在大自然环境中长大，小时候放牛放羊，只是后来离开家乡，郭靖是为了报仇，此沙则是为了实现演艺梦想。两人都爱自己的母亲，对朋友仗义，并有坚持精神，因此他对角色有所共鸣。这么看来，此沙很可能是历来最像郭靖的郭靖！

此沙在拍摄《封神第一部：朝歌风云》前，先接受严格训练。（视频截图）

但原来，他拍摄时承受了前所未有的压力，甚至几次从剧组直接送医！听他接受《联合早报》专访透露究竟。

此沙之前没有读过金庸小说，只看过《笑傲江湖》《天龙八部》《倚天屠龙记》等剧，“唯独就是没有看过《射雕英雄传》，可能冥冥之中早有安排，接了这部戏给了我深度了解《射雕英雄传》的机会，我有时候会想可能郭靖就是在等着我来演吧，哈哈！”

与其说是塑造郭靖 不如说是被郭靖影响

27岁的此沙是彝族，本名诺苏木古惹古吉乌此沙，出生于四川省凉山彝族自治州。金庸小说给他侠义感，能从故事中感受到人物的重情重义，“我小时候生活环境就在大山之中，看的时候感觉金庸先生作品里的这些武侠故事好像就发生在我身边一样。小时候还模仿过大侠们的轻功，从这棵树爬到那棵树，从这条河跨到那条河，有肆意江湖，自由自在的感觉。”

《金庸武侠世界》再掀金庸热。（互联网）

在看过的金庸作品里，他对乔峰的侠义和令狐冲的潇洒印象最深。但现在他最爱的是郭靖，“我觉得与其说是我在塑造他，不如说是他一直在影响我，他是一个至真至善的角色，正直、善良、孝顺、有自己的坚持和立场，心怀大义，有侠气。在他身上我学到了很多，如果每个人都用郭靖的方式和他人沟通，那大家的相处会融洽很多。”

面试多轮终于接到这个角色之后，此沙就开始研读原著，还看哭了几次，“光是读原著就感觉已经入戏。”然后他提前两个月进组训练，包括武术招式、吊钢丝、骑射。

初演主角 网上杂音人身攻击

他用心地揣摩郭靖如何一步步成长为大侠，“他在草原长大，怎样走路、骑马、说话，我有自己的理解。比如一开始他走路的姿势不是板板正正的，有时候还会左右晃；他骑马的时候一开始也不可能像将军那样的板正，因为草原就是自由、宽阔的环境，郭靖在这里长大是不受束缚的，骑马想怎么骑就怎么骑，不摔下来就行。

此沙（后）为《金庸武侠世界》练骑射，图为他与扮演黄蓉的包上恩一起骑马。（互联网）

“还有就是他有时候遇到不好意思或者不知道怎么办的时候会梗脖子，我想这源于他小时候可能自己挤羊奶牛奶，低头又抬头，左右交换什么的，所以形成肌肉记忆了。后来到了中原他遇到黄蓉、洪七公、黄药师等人，又学成一身好功夫，这些细节都有改变，大家看剧的时候仔细观察一下就能发现。”如此巨细靡遗地叙述塑造过程，很难不看出他的用心。而他强调不模仿其他前辈饰演的郭靖，只希望能够有一个此沙版本呈现给大家。

此沙坦言首当主角，曾备受质疑：“我之前没有演过主角，所以一开始网上会有各种声音，说我不行、资源咖、不合适这个角色，后面升级到人身攻击甚至是我的家庭，那时候真的会难受甚至不自信。虽然身边的人都让我不要看这些信息，但是就算不去搜大数据也会推送到你眼前，后来我干脆直面它，努力克服，不想那么多，就把自己的角色演好。”

郭靖长大后出场戏 打完一拳就倒下

郭靖木讷敦厚、性格讨喜，但此沙坦言“不好演”，“很多地方很难去把握那个度……少一点或者多一点都不对。比如郭靖的憨，他对待感情的后知后觉，杨康对他的伤害……其实很多东西郭靖都懂，但是他就是太善良了……”

《金庸武侠世界》共拍摄143天，其中此沙拍了138天，加上不少打戏，体力负荷极大。（互联网）

在体力上的挑战一样巨大。全剧组的拍摄期总共143天，其中138天此沙都在拍摄，有好几次都是从现场直接去医院，因此有时候状态不太好。“现在看可能很多镜头都是浮肿的。第一集郭靖长大后的出场戏，拍的时候打完那一拳我就倒下了。所以完成这部作品，不管是从表演上还是体力上，我都遇到许多不同的挑战，也从学习到很多！”

郭靖的好接近完美，记者“逼”此沙说出不喜欢他的一点，入戏的他终于松口：“其实也不是不喜爱，应该算遗憾吧。我觉得有些地方他应该再果断一些，后面在面对成吉思汗时，如果他能够果断地做出判断，也许母亲就不会那样去世，他就可以带着母亲和蓉儿一起回南方生活。我觉得郭靖的母亲真的是一个伟大的人，所以当时我在演那场戏的时候觉得很懊恼、很遗憾，他和母亲应该有一个更好的结局。”

最难演的一场戏：师父们被杀

难忘的戏太多，此沙忆述：“和蓉儿（黄蓉）表白的那场戏风景很美，我们在湖上晒了一天，但很开心，记忆深刻。后面难忘的就都是比较悲伤的戏，师父们被杀的那场……不知道要用什么样的方式来展现郭靖的悲伤，不想用表象的眼泪表演……我当时的设计是腿软到直接倒在一面屏风上，后来才慢慢爬到师父们的遗体面前才哭出来。还有母亲去世的那场戏，以及最后郭靖表明自己的态度和立场的一场戏，在表演以及感情的处理上对我来说都是挑战，所以记忆深刻，希望大家能够看到。”

此沙凭《封神第一部：朝歌风云》的杨戬角色引起注意。（互联网）

随着电影《封神第一部：朝歌风云》上映，《金庸武侠世界》乘胜追击，此沙的名字和形象迅速进入公众视野，但他谦虚地说不觉得自己成名了，只觉得自己幸运，生活也没有多大改变。“到目前为止我的所有角色都没有重复，每遇到一个新角色都是挑战，但我很开心，每一天都在尽自己所能学习……克服挑战最好的办法就是自己变强。”

看完此沙的访问，你是否深刻感受到他的诚恳、质朴、认真、上进，完全相信他就是自己所扮演的郭靖？

观众可以通过星和视界的Asian+ VOD随选收看《金庸武侠世界》。

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