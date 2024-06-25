金庸武侠世界·铁血丹心

Viu 已上线

主演：此沙、王弘毅、包上恩。这部《金庸武侠世界》共有60集，分为五个单元，依次是《铁血丹心》《东邪西毒》《南帝北丐》《华山论剑》《九阴真经》。主线故事《铁血丹心》围绕着大家最熟知的郭靖和黄蓉的故事展开，讲述郭靖背负家仇闯入江湖，一路历经奇情奇遇，在黄蓉的帮助下，最终成长为顶天立地的男儿，得以报杀父深仇，消师门积怨。

养生出大招

8频道 晚上10.30

大家是不是都有私密养生难题？例如口臭？凉茶大师指点迷津，喝对凉茶不口臭，熬夜时喝菊花清肝火，吃太多大鱼大肉则要喝五花茶降胃火。练功降火有两招，六字诀气功师傅发出两个字“嘘”和“嘻”，用声波震动脏腑，活络气血，扑灭身体的火气。随处都能买到的桔子，在家能制作成降火的咸桔，喉咙疼痛、声音沙哑全靠它。

多诺居家好料理 Donal Skehan: Home Cook

BBC Lifestyle（星和Ch432，新电信Ch255） 晚上7.00

多诺带来一系列他最喜爱的食谱，灵感来自他在洛杉矶那些阳光普照的日子，宝贵的家庭回忆，还有他对美食的热爱。这些食谱经过简单的改编，设计过程也考虑到居家料理的需求。

黑侠

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上9.00

主演：李连杰、刘青云、莫文蔚。武打巨星李连杰戴上眼罩化身黑侠，锄奸扶弱。这名被训练成无痛感的超级战士，隐姓埋名想过平凡的生活，但面对一系列异常的命案，他誓要阻止邪恶组织的阴谋。

我家来个怪老爹 The Grump

Eazie TV·CinemaWorld 傍晚5.35

一次重伤后，脾气暴躁的老农夫被迫搬到城里与乖巧的儿子和盛气凌人的媳妇同住。即使和媳妇口角不断，把全家闹得鸡犬升天，但老农夫与儿子和媳妇的关系随着时间变得更加密切。以芬兰语播出，附中文字幕。