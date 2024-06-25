不愿见逾百病童失望 梁朝伟私人捐52万元

（综合讯）影帝梁朝伟不仅演技出众，还是名热心公益、充满正能量的帅气男神。为了不让病童失望，他自掏腰包，慷慨捐出300万港元（约52万新元），以及珍藏的名家画作，希望可以发挥带头作用，让更多人关注有需要的孩童。

梁朝伟担任香港儿科医学会去年成立的“鹏程奋进坚毅奖学金”发言人。该基金会支援长期病患、有特殊学习需要或基层家庭的儿童及青少年。鉴于经费有限，奖学金项目去年约170人报名，最终只有20人获奖，每人获1万港元（约1730新元）奖学金。

捐出珍藏赵无极画作拍卖筹款

梁朝伟得知后，为拿不到奖的孩童感到难过，反问“那不就有百多个人很失望？”于是当下决定私人加码，承诺捐出300万港元（约52万新元），以及一幅已故艺术家赵无极的水墨画作用来拍卖筹款。奖学金因此今年扩大规模，受惠者预计可达150人，得奖金额也增至每人1.5万至2万港元（约2600至3400新元）。

梁朝伟日前与港大医学院代表一起出席香港商台节目《政好星期天》时透露上述消息。

梁朝伟受访时指出，去年得奖的孩童都很正面，例如他们有的即使患病也没有放弃，有的则将部分奖金捐给母校，令他很感动。他也勉励年轻人不要因为失败而有负面情绪，并举例表示自己得奖比率可能只有8%、9%，就是90%都是失败，不过他把这些视为人生经历，最重要是找到个人目标和热诚。

称六岁时“父消失”对他影响大

事实上，梁朝伟去年出席奖学金颁奖礼时，也提到自己来自单亲家庭的过往。“在我记忆中，大概六七岁左右，爸爸有天消失不见了，我与妹妹都由妈妈一手带大。”他因此深知孩童的成长对日后身心发展影响非常大。

他也表示，因为家庭环境不好，自己中学未毕业就出来工作帮补家计。他坦言：“一直觉得自己是普通人，如果我可以，所有人都可以。”

据报道，今年的奖学金申请反应更为热烈，目前已接获近1000个报名，报名将于星期三（6月26日）截止。