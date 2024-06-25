王星越人红是非多？与新剧女演员爆恋情

（综合讯）凭中国剧《墨雨云间》人气飙升的王星越人红是非多，最近在拍新剧《定风波》的他与该剧女演员向涵之传出绯闻。有网友指出，两人发文内容及风格有很多巧合，以及向涵之歌单里95％都是英文歌，却有王星越唱的歌曲，怀疑两人有暧昧。星期二（6月25日），有狗仔称拍到王星越和向涵之前后脚现身同一栋楼的地下停车场，并且还进了同一区的电梯。

对此，与王星越经纪公司有联系的粉丝神速回应“无稽之谈”。《墨雨云间》制作人兼王星越经纪公司老板于正开炮：“横店的狗仔你们坏不坏？明明知道横店的演员基本都住在南江一号，同一个剧组很多人都租同一栋楼，方便司机接送和交流工作，之前已经有同剧组的演员为了避嫌，不再来往，很影响拍戏现场的氛围，这次又来？”

有网民认为吴谨言也是被狗仔同样手法造谣谈恋爱，于正对此大吐苦水：“我和我们家演员除了赵晴，全部都住南江，有几位买了南江的房子，总不能因为狗仔，家也不要了吧？现在横店最好的楼盘就是南江一号，我们都是年租的，所有艺人都住着，也方便照顾和看护，不仅我们，别的公司艺人也大部分住这里，有的还买在这里，要换有点难，但是现在没办法了，我想想吧！真糟心，拍个戏还有那么多麻烦。”

他也指出，狗仔这样的操作导致演员们互不来往，“男女主角不见面不聊天，哪里来CP感？我每一次拉拢一起吃饭都吃倦了”。

王星越喝醉狼狈被拍

不只狗仔紧迫盯人，王星越24日录完综艺节目，和《墨雨云间》饰演吴谨言前夫的梁永棋喝醉了互相搀扶，两人抱在一起东倒西歪，被大批粉丝包围怼脸拍，狼狈地寸步难行。

对于王星越醉态曝光，网友叫于正让王星越少喝点酒，于正说：“他压力大，累，平时又不喝，没酒量。”粉丝则建议公司为王星越和吴谨言多请一些保镳，因为最近私生饭、代拍阵仗很恐怖。

另有网民好奇吴谨言下部戏是否已定，于正表示还在看剧本，“本子突然那么多，有点忙不过来，我也尽量亲自看。目前一部仙侠和一部古装虐恋剧本最好，我还在往后看”。