恐怖室友大全第二季 Worst Roommate Ever S2

Netflix 26日上线

这部纪录片来到第二季,再次聚焦各种惨痛的真实故事。这些案例中看似无害的室友,渐渐露出充满恶意和暴力的真面目,让毫无戒心的受害者身陷噩梦中,有的甚至差点失去性命。节目中的事件都是潜伏在日常生活角落的隐藏威胁,令人坐立难安。

我世代:三十而立

U频道 晚上9.00

网红、直播主等,已成为时下年轻人追捧的新偶像。这次节目邀来两代深具才华的内容创作者张子夫和培永,他们分享想法与坚持,讲述如何一步一脚印用自己的才华守护这片土地。

糖朝冠冕2

8频道 晚上8.00

半决赛考题极具挑战性,参赛者必须以酸甜苦辣的指定甜点刻画出他们的故事。佩贞技艺超群,评审们更是吃得七情上面,究竟为何?步步为营的勇録,能否继续步步为赢?Natasha向来以巧思取分,口味上是否也加分?Olivia依旧带来无限惊喜,但紧要关头竟也带来无限惊讶。

提防老千

天映频道(星和Ch868,新电信Ch585) 晚上10.30

主演:张家辉、张兆辉、陈炜。恒仔因盗用公款入狱,在狱中遇上老千十四哥。十四哥把千术和赌术传授给恒仔,出狱后,他们与十四哥的情人罗拉联手,准备向陷害十四哥入狱的仇人龙王报复。恒仔后来禁不起贪念,决定背叛十四哥,却不知在他身边发生的一切,是十四哥一手策划的千局。

德米特号:噬血航程 The Last Voyage Of The Demeter

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上9.00

出航后,诡异的事情接踵而至,船员们努力想撑过这段远洋之旅,但一个不明的身影每夜都会伸出魔爪,让船上的人一个一个地消失。