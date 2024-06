舒淇成为奥斯卡新评委

(综合讯)主办奥斯卡颁奖礼的美国电影艺术与科学学院(The Academy of Motion Picture Arts and Sciences)公布最新的评委名单,影后舒淇受邀成为学院成员,拥有奥斯卡评委资格。官网列出其代表作为侯孝贤导演的《刺客聂隐娘》《最好的时光》。此前,舒淇已达成柏林、康城、威尼斯等欧洲三大影展评审大满贯,评审之路如今延伸到美国奥斯卡。

本次“招新”名单分成19个类别,总数487人来自全球57个国家与地区,44%为女性,共包含71名奥斯卡入围者、19名奥斯卡得主。除了舒淇之外,还有日本影帝役所广司、韩国男神姜栋元、美国女星杰西卡阿尔芭(Jessica Alba)、《花月杀手》(Killers of the Flower Moon)女星莉莉格莱斯顿(Lily Gladstone)、本届奥斯卡最佳女配角达明·乔伊·伦道夫(Da’Vine Joy Randolph)、《坠落的审判》(Anatomy of a Fall)导演洁丝汀楚特(Justine Triet)与演员桑德拉惠勒(Sandra Hüller)、斯万阿劳德(Swann Arlaud)、《之前的我们》(Past Lives)导演宋席琳(Celine Song)与演员葛丽塔李(Greta Lee)、刘台午等在列。