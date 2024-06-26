舒淇成为奥斯卡新评委

（综合讯）主办奥斯卡颁奖礼的美国电影艺术与科学学院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）公布最新的评委名单，影后舒淇受邀成为学院成员，拥有奥斯卡评委资格。官网列出其代表作为侯孝贤导演的《刺客聂隐娘》《最好的时光》。此前，舒淇已达成柏林、康城、威尼斯等欧洲三大影展评审大满贯，评审之路如今延伸到美国奥斯卡。

本次“招新”名单分成19个类别，总数487人来自全球57个国家与地区，44%为女性，共包含71名奥斯卡入围者、19名奥斯卡得主。除了舒淇之外，还有日本影帝役所广司、韩国男神姜栋元、美国女星杰西卡阿尔芭（Jessica Alba）、《花月杀手》（Killers of the Flower Moon）女星莉莉格莱斯顿（Lily Gladstone）、本届奥斯卡最佳女配角达明·乔伊·伦道夫（Da’Vine Joy Randolph）、《坠落的审判》（Anatomy of a Fall）导演洁丝汀楚特（Justine Triet）与演员桑德拉惠勒（Sandra Hüller）、斯万阿劳德（Swann Arlaud）、《之前的我们》（Past Lives）导演宋席琳（Celine Song）与演员葛丽塔李（Greta Lee）、刘台午等在列。