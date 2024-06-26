隔三年再合作 李南星当单亲爸与翟思铭父子情深

翟思铭与阿哥李南星隔了三年再合作，拍摄新传媒新剧《异家人》，两人这次在戏里饰演父子，翟思铭直言拍戏第一天就抓到那种父子感觉，李南星也会提醒他怎么在肢体语言上下功夫。

翟思铭接受《新明日报》访问时，大赞李南星很亲切、好相处。“阿哥每次都会请剧中的一家人吃午餐，对我们照顾有加，我之前拍《人心鉴定师》时就跟阿哥合作过，我们蛮有缘分。”

翟思铭之前在《只此一家》演哭戏被赞赏，他说，这次也有在演技方面请教阿哥，“我们会讨论剧情，怎么丰富剧本”。不过，虽然上次受观众肯定，但他说不会因此感到压力，“我觉得我每部戏都会付出百分百甚至更多努力，一定会尽我所能把戏演到最好”。

他还自曝，平时会注意观众对他的评语，“我想知道观众接不接受我的表演方式，若不接受或有可加强或进步的，我一定会努力改进”。他也直言，希望每次演完一部剧，都会学到新东西并有所成长，“我的目标是每天都学一点、进步一点”。

翟思铭这次与阿哥李南星有不少父子争执的场面，但他在现实生活中其实是被妈妈带大的。“小时当然有跟妈妈争执的时候，现在长大已经没怎么争吵了，我们感情很好。”

李南星（中）在2021年曾与翟思铭（右一）合作《人心鉴定师》。（取自网络）

盼与后辈擦出火花

阿哥李南星继2022年拍摄《亲家、冤家做头家》后，时隔两年再接拍《异家人》。他说，这剧主要接触的演员们都是第一次合作，比如余欣平；也有少数是之前合作过的，包括雅慧和翟思铭，“很期待和他们合作，也想看看会擦出怎样的火花”。

李南星这次扮演一名单亲爸爸，身兼妈妈的角色。他说：“这部剧题材关注不同单亲家庭的生活环境，很考验单亲父母要担起的责任。”他在戏中会有一对儿女，分别是大儿子翟思铭和小女儿余欣平。

“我和大儿子不算陌生，我们都会互相切磋，小女儿是第一次合作，刚开始她会有点害羞，拍了一个星期，发现她其实还蛮天真和古灵精怪。在片场我和两个孩子比较不像是父子或父女，反而培养了像朋友的关系。”

李南星饰演的角色在剧中投资失利，除了拍戏也兼有多重业务的他，直言做生意一定有些风险，“有赚也有亏，失败乃是成功之母，失败了就从中吸取经验，下一次会更好”。

李南星今年时隔八年，再到上海和中国粉丝见面。他说，有机会还是会和中国方面合作，明年是他在演艺圈40周年，目前除了拍《异家人》，他的重心也会放在筹备明年40周年活动，包括大型粉丝活动。