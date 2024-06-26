若拍本地版《金孙》 金银姬最适合演阿嬷？

谈起近日的热门电影，莫过于泰国祖孙催泪片《金孙暴富攻略》（How To Make Millions Before Grandma Dies）！《金孙》凭温情取胜，在各地上映皆票房大卖，在本地不仅掀起“跟风哭”的热潮，更是刷新纪录，成为本地历年来最卖座的泰国片。该电影也成功让饰演阿嬷的Taew和饰演孙子的Billkin人气飙升。两人虽都是首次主演电影，但凭借自然沉稳的演技，俘虏不少观众的芳心。放眼本地百花齐放的娱乐圈，有哪些艺人适合出演这两个角色？

洪爱玲：Ah Boy叶荣耀可演孙

本地资深艺人洪爱玲星期二（6月25日）接受《新明日报》电访时说，在观看电影时颇有感触，因为她由阿嬷带大，电影唤起许多她与阿嬷之间的珍贵回忆。

放眼本地娱乐圈，洪爱玲认为适合出演阿嬷一角的有资深艺人金银姬和向云，适合出演孙子的则是Ah Boy叶荣耀（Noah Yap），因为孙子一角需要有“调皮感”。

除了这些艺人，洪爱玲也不忘毛遂自荐，若有机会出演阿嬷一角，她一定义不容辞！她不但不排斥饰演阿嬷，更不害怕年华老去。她说，因为这些都是人生的一部分，若角色需要，她不介意化老妆。

记者好奇为何洪爱玲愿意饰演年迈的阿嬷，她说：“饰演这些上了年纪的角色，其实更考演技和感情，观众也能看到外表以外的东西，直击角色的内心。”

左图：洪爱玲指Ah Boy叶荣耀（图）适合出演孙子，因为孙子一角需带有“调皮感”。右图：彦维小二想出演孙子一角，笑称自己就是一个“小屁孩”。（取自网络）

彦维小二想演孙子

本地媒体人彦维小二受访时分享，适合出演阿嬷一角的艺人非金银姬莫属，金姐再得一票！

他说：“金姐给人的感觉向来都是‘善良婆婆’。她为人和蔼，外形也很符合角色，演技就更是毋庸置疑。”（那孙子一角呢？）彦维笑说，他能出演孙子一角，因为他就是一个“小屁孩”。

郑各评：素人或更适合

郑各评认为《金孙》爆火是因为剧情符合大多数人的生活环境，所以较容易引起观众的共鸣，触动他们的心弦。

提及适合出演阿嬷和孙子角色的本地艺人，郑各评当下没有给出具体的人选，但他认为舞台剧演员或素人可能会更加适合，因为他们没有包袱，或许能给观众带来更多的真实感和惊喜。