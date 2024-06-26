唐治平精神状况惹忧心 经纪公司：他不愿就医

（台北讯）台湾男星唐治平两次认尸都不相信母亲过世，之后陆续被目击在街头徘徊、原地转圈舞动，近日有民众拍到他游走礁溪、头城，精神状况似乎不太稳定，除了眼神涣散、摇头晃脑，还敲打路过民众的车子，被报警处理。

针对外界希望帮助他、送他就医，其经纪人小恬6月26日在脸书发文表示，因他本人没有意愿，觉得自己没有问题、不愿就医，依法律规定无法强制送医。公司正持续与他沟通，也与他联系尽可能掌握行踪，并已与双北社会局、卫生局、法务局、演艺工会等有关单位商讨，希望协助唐治平。至于捐款，暂时无相关需求。

唐治平经纪公司感谢各界关心，并交代目前状况：

关于治平的身心灵健康状态，现况如下：

1.公司这边已经与双北社会局、卫生局、法务局、演艺工会等有关单位联系上，现阶段正与相关单位商讨方案，尽可能协助治平将事情顺利圆满处理。

2.就医部分：公司这边都还是持续在与治平沟通中，每天都会不定时与他联系，尽可能掌握他的现况与行踪，但碍于目前他本人没有意愿，也觉得自己没有问题，不愿就医。由于台湾现行法律等相关规定，协助治平接受治疗都还是需要在他本人有意愿的前提之下方可进行，现况来说是无法强制执行，目前公司也还是处在极力劝说与沟通的状态。

3.近期也收到许多善心人士想要捐款，帮助治平度过难关，但目前公司及友人多方评估之下，治平首要的是就医接受治疗，稳定他的身心灵状态，关于捐款一事，暂时没有这部分的需求，感谢大家的善心。最后想再次恳请各位，知道很多人都是出于善心或关心，但请大家多给他一些时间及个人空间，让他可以尽快稳定下来，恢复正常生活状态。