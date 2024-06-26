娱乐吃瓜：韩团队长不易当 RM当和事佬 CL地震中救Dara

韩团EXO的小分队EXO-CBX成员CHEN、伯贤、XIUMIN（简称CBX）近期与前公司SM娱乐二度因合约协议闹翻，今日（26日）和所属公司INB100正式起诉SM娱乐代表诈骗。此事件期间，EXO队长Suho正为电视剧《世子消失了》召开剧终记者会，便被问关于CBX的事情。

身为EXO队长的Suho回应：“我和其他成员是透过报导才知道这个情况，既惊讶又慌张，成员们也非常难过。”同时，也代替成员们为粉丝道歉。

韩团队长的职位十分重要，是团队的中心杆，也是脸面。一名优秀的队长需要具备领导能力，成为凝聚成员们的核心，同时也是成员们和公司沟通的桥梁。

韩流界中有不少队长的能力突出，在不少危机事件中救成员于水火，记者整理了一些韩团队长中的精彩瞬间，谁最令你刮目相看？

BTS RM兼当公关和事佬翻译官

韩团BTS的队长RM算是韩流界中出众的队长之一，他并非最年长的成员，却表现出稳重出色的领导能力。

在演唱会纪录片“BTS：Burn the stage”中，Jin和V临近上台，却因动作协调问题起争执，V委屈得泪眼汪汪。RM赶快插在两人中当和事佬，阻止两人的争吵，让大家把精力专注在演出和等待多时的粉丝。上台前也不忘查看V的情况并给他一个拥抱，再激励成员们，重振士气。

RM（左四）身为BTS的队长，要负责成员关系，是大家的凝聚力。（取自BTS官方X）

除了维持团队中的成员关系，BTS在海外活动时，RM身为英语最流利的成员，自然在访问中兼当翻译，在面对媒体时也会代表团队发言，并帮助成员们回避敏感话题。

2NE1遇地震CL奋不顾身救成员

2011年女团2NE1曾在日本遭遇311九级大地震，Dara在综艺节目中透露，地震发生时，她一个人在34楼的酒店房间，当时她害怕地爬到外面求救，但只见空无一人。

她连忙打几通电话，幸好队长CL接通并冷静地告诉她：“待在那里不要动，也不要坐电梯，我会来接你。”CL描述当时的场景：“我当时看到墙壁都裂开，窗户也在不停的摇晃，电话线也都被掐断了。”

2NE1队长CL（左）曾经在地震中拯救成员Dara。（取自艺人X）

后来，CL和Dara一起从34楼成功逃生，Dara也很感激她。CL分享当时的感受：“当时我想两个人死一起总比一个人好，所以我去找了Dara。”

Seventeen S.coups为受伤成员评理

13人团Seventeen的S.coups不仅是队长，也是老大，是“家长”一样的存在。身为队长，他常常需要代表成员与经纪公司沟通，他曾在访问中说道：“这点确实很难，我有时（为了成员）会和公司起争执，但对我来说成员比公司更重要。”

Seventeen曾在2018年参加综艺《偶像明星运动会》，成员Jeonghan（尹净汉）在赛跑时，因为跑道太滑而摔倒，手掌及手腕受伤。S.coups之后被在场粉丝拍到与工作人员争执，质问为何没在净汉受伤时及时停止赛事。不少粉丝对S.coups为成员撑腰的表现感到暖心，称赞他的团队精神。

S.coups被在场粉丝拍到与工作人员争执。（互联网）

NU’EST金钟炫被称“国民队长”

男团NU’EST的队长金钟炫（Kim Jong-hyeon）和其他成员因为团体发展停滞不前，一起参加选秀节目“Produce 101第二季”，希望能再次让团体复活。在小组训练中，金钟炫被其他成员选举为队长，然而在训练中组员权玄彬（Kwon Hyun Bin）表现得明显不足，被导师批评。

但金钟炫把责任归结于自己，并耐心指导权玄彬。在权玄彬被频频被提醒但依旧懒散的时候，也会适当严厉教训。别的组员对权玄彬表现不满的时候，金钟炫依旧相信他能在舞台发挥强项。

金钟炫（右）耐心指导经验不足的权玄彬，温柔稳重的性格受大众喜爱。（互联网）

金钟炫优秀的领导能力让小组表演很成功，不少观众也被他温暖稳重的个性圈粉，称他为“国民队长”。可惜他在最终赛与Wanna One出道机会失之交臂，让许多粉丝和观众倍感失望。

更多娱乐吃瓜内容，请浏览专页。