本周点赞：迟暮双雄的疲力对决

谈判专家

Crisis Negotiators（NC16）

娱乐性★★★☆／艺术性★

吴镇宇饰演的前谈判专家谢家俊，以好莱坞版《王牌对王牌》里凯文史派西的角色为蓝本。（mm2提供）

故事：谈判专家卓文伟（刘青云饰）意外成为一桩命案的头号嫌犯，被迫无奈下，他占领警署挟持警察作为人质，并指定前谈判专家谢家俊（吴镇宇饰）与自己对话。擅长攻心策略的谢家俊与技巧高超的卓文伟反复拉锯，唇枪舌剑间，两人的立场与心态逐渐发生改变……本片改编自1998年的美国经典电影《王牌对王牌》（The Negotiators）。

影评：三届香港电影金像奖和一届金马奖影帝刘青云，搭档金像最佳男配角和金马影帝吴镇宇，两人银幕脑细胞大角力，斗智斗勇，是典型的港片“双雄戏”。

这类谈判题材的电影最困难的是剧本台词，因为聚焦两个主角，没有太多其他枝节分散注意力，因此很考验演员演技和节奏张力，稍微抓不准那个紧张情绪，观众立马出戏。

幸也不幸，《谈》在起跑点上省力，故事建筑在原著《王牌对王牌》原来就很强且完整的故事架构上。反之，因《王》太经典出彩，若两个关键主角撑不起好剧本好故事，就会直接翻肚。

26年前的《王》几乎滴水不漏毫无破绽的剧本，看得手心冒汗。剧本出自《国定杀戮日》（The Purge）系列的美国导演James DeMonaco（詹姆斯德莫纳克），我必须说，当年看《王》里奥斯卡影帝Kevin Spacey（凯文史派西）和黑人实力派Samuel L Jackson（塞缪尔杰逊）大打心理战的精彩较劲，至今仍印象深刻。

《谈》的谈判专家场景和剧情，其实早在之前大导杜琪峰的《暗战》已出现（《暗》的灵感就来自《王》），香港电影市场大环境低迷，似乎让曾经极富创造力的《谈》编导邱礼涛，也不得不“为拍而拍”重炒人家多年前的冷饭。

相比同期在本地上映的另一部动作片《海关战线》，《谈》胜在人物着墨相对集中，但电影情节推进感觉“卡卡”，生硬刻意，周边角色如苗侨伟、姜皓文、周文健等，交代虎头蛇尾，连吴镇宇饰演的谢家俊心理转变前后也草草带过，力有不逮。

吴镇宇多了惬意 刘青云消瘦不少

你会说，《谈》找来两个过60岁的资深老戏骨撑场，总有看头和分量吧？

纯以演技来说，吴镇宇向来是好戏之人，但有时诠释角色有点“过激”和用力，总是紧绷着发条如弓在弦，不时看得我很“肉紧”。但这次他身体语言放松不少，多了少见的“惬意”，就连看他的戏外访问，也发现他言谈多了戏谑，少了以往的“苦涩尖酸”，这种姿态似乎也反映在新戏的演绎当中，着实让人更舒服些。

至于刘青云，不知道是否年岁的关系，他整个人缩水消风不少，为原来一副高大骨架撑起的威猛硬汉架势徒添单薄，还有松垮的脸袋，更是看一次不忍一回。斗智部分还算过关，但打斗场面就辛苦老人家了，他曾经那么man那么威武，让英雄迟暮更显心疼。

刘青云和吴镇宇其实自2005年的《喜马拉亚星》之后，就没出现在同一部电影中，《谈》是两人19年来再次银幕碰头，但为何总会有种他们经常合作的错觉？那是因为香港影圈熟悉脸孔来来去去那几个，就连久未亮相大银幕的歌神张学友（虽然比起唱歌我更喜欢看他演戏）也被挖出来拍电影制造“新鲜感”，可见演员荒之严重。

香港电影圈演员青黄不接的情况已经到崩溃的临界点，当我们看到全部已过60岁的张学友、苗侨伟、刘德华、吴镇宇、刘青云、周文健、卢惠光、黄德斌……还在动作警匪大制作当一线，难免暗感隐忧。我们近期看到的动作电影“发炉”，会是港片重振旗鼓的生机显像，抑或彻底调零前的回光返照？（华语对白，附中英文字幕）