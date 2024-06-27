噤界：入侵日

A Quiet Place: Day One（PG13）

期待指数★★★



故事：莎蜜拉（Lupita Nyong’o，露碧塔诺咏饰）到达纽约，撞见外星怪物从天而降，人们四处逃散。这群外星生物对声音很敏感，人们一旦发出声音就会被它们发现，立即丢命。在这个变得寂静无声的全新世界里，莎蜜拉与素昧平生的艾瑞克（Joseph Quinn，约瑟夫奎因饰）以及爱猫结伴同行，步步惊心。

我很喜欢前两部《噤界》电影，自然不会错过这个前传故事。城市生活很嘈杂，有时还有人“添乱”，在公交上开着扩音播放影片和歌曲。真不明白这群人在想些什么。不想正面冲突，但多么希望有《噤界》里的怪物施于惩罚。

前传依然遵守“安静就能活命”的生存法则，不同点是，前两部片描绘家人一起逃难，这部探讨陌生人共同经历灾难的情景。这次的故事发生在纽约，希望不会落入俗套，变成熟口熟脸的大城市灾难片。（英语对白，附中文字幕）

历劫蔷薇

The Dead Don’t Hurt（NC16）

娱乐性★☆／艺术性★★☆

故事：1860年代的美国西部，坚毅独立的女子薇薇安（Vicky Krieps，薇姬克里普斯饰）和丹麦籍男子霍格（Viggo Mortensen，维高莫滕森饰）在旧金山相遇且相爱。女方随男方移居宁静小镇开展新生活，岂料内战爆发，霍格远赴战场。薇薇安独守爱巢时，有财有势的富家子乘虚而入，恃势凌人。

维高莫滕森（左）和薇姬克里普斯在《历劫蔷薇》扮演恋人。（邵氏机构提供）

短评：自然是冲着维高莫滕森自导自演的名堂看戏。用130分钟的电影时长刻画1860年代美国某一处的社会缩影；小人物的悲剧故事中，不乏爱恨情仇、今昔相连，却叙述得极为平淡。不入味，淡得不晓得为了什么而看片。

莫滕森自2020年《陨落》（Falling）后的第二部执导作。有指他起初不打算出演，原定的男主角退出后，他才亲自上阵。情深义重的铁汉柔情角色没有难倒他，但此片的亮点在卢森堡女星薇姬克里普斯身上，喜欢她的气质和银幕魅力。

单看英文片名会以为是一部活尸片。死者不痛，想念才是“会呼吸的痛”（借歌手梁静茹的歌曲名称用一用）。男主角面对蹂躏爱人的仇家时，在关键时刻未再补一刀，是想让对方活着受罪吗？带着满满问号，步出戏院。（英语对白，不附字幕）