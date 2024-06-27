节目造型被指“邋遢” 李铭顺：不再追求光鲜亮丽

新加坡外景节目《阿顺有煮意》第二季播出后，有观众透过《联合早报》娱乐版热线栏目《我要大声说》批评主持人李铭顺的外形。观众（XXX139）认为，李铭顺满脸胡渣、不修边幅的形象很邋遢；观众（XXX857）提出说：“李铭顺该照顾一下形象的，满脸胡须真的不适合他。”何女士（XXX790）觉得，他留胡须不但邋遢还显老，“明明他原本的外形是非常好看的。”

李铭顺听记者念完观众留言后大方回应说：“我其实很早就想回答这个问题了！”他继而说：“我不在乎别人怎么看我的形象，我不是忽视观众，不在乎是因为不希望自己被所谓‘艺人形象’绑住。如果被绑，我会失去自我。我最近讲过这句话：一个人失去自我是最恐怖的事。如果太在乎每一个人的评语或要求，那我就不是李铭顺了。”

李铭顺告诉记者，几年前开始有网民在社媒问他为什么要留胡子等，“我都没回答，因为觉得答了没意思。该留胡子，该剪头发，留长头或短头，我一律不答，因为那是我本身的生活。”他说，有时是他准备某个角色的过程，“要我（样貌）干净利落也没问题，但，得看接的是怎么样的角色。”

李铭顺在节目中的造型被指不修边幅。（新传媒提供）

追求可演各类角色的路

李铭顺指出，追求光鲜亮丽的外表，或保持最好的颜值状态都是以前做过的事，“现在中年，我要演的角色形形色色。身为演员，我不希望被以前所追求的造型牵绊或局限，我要追求的是，可以演各式各样角色的路。”

李铭顺期许自己当一个不被外形束缚的艺人，“当然有人会说，身为一个艺人应该要好好照顾自己的形象，但我觉得，这是过时的想法了。”他期盼拍更多作品献给观众，笑说：“所以想说的是，请观众朋友不要太在乎我在社媒上的样子。那些都是我的私生活，或我在筹备角色的生活。”