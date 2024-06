(火奴鲁鲁讯)曾演出《加勒比海盗》系列电影《加勒比海盗:魔盗狂潮》(Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides)的男演员Tamayo Perry(塔马约佩里)在夏威夷欧胡岛(Oahu)滑浪时遭鲨鱼袭击,伤重不治,终年49岁。

Tamayo Perry曾参演《加勒比海盗:魔盗狂潮》。(取自艺人Instagram)

Perry是一名职业滑浪选手,也是滑浪教练和救生员,他在当地时间23日下午利用他当救生员值勤后的休息空档下水滑浪,不幸遭鲨鱼袭击。

民众发现他看来遭鲨鱼袭击且伤势严重后急忙报警,救护员接报后赶到现场,将他救上岸,并对他进行心肺复苏,但数分钟后他伤势过重死亡。

据报道,他获救时一只手臂和一条腿已不见了,身上有数个被鲨鱼咬噬的伤痕。

这也是美国夏威夷州欧胡岛本月第二起致命鲨鱼袭击事件。事发后,首府火奴鲁鲁当局在该区周围设立警告有鲨鱼出没的标志。

Tamayo Perry生前的滑浪英姿。(取自艺人Instagram)

Perry1975年生于夏威夷,12岁起开始滑浪,因技巧高超成为当地名人。他曾参与演出一些影剧,除了《加勒比海盗:魔盗狂潮》还有美剧《夏威夷特警》(Hawaii Five-0)等。