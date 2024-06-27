赴日教英文10个月 柳胜美想念狮城杂菜饭

远到日本教英文，每逢佳节倍思亲，去年圣诞节独自坐在暖炉前，本地艺人柳胜美想念狮城杂菜饭。

柳胜美在梁志强执导的《小孩不笨3》中饰演“虎妈”，表现出众，获得不少观众的赞赏，目前在日本教书的她，上周也特地请假回来为电影宣传。

2013年入行，拍过九部电影和13部电视作品的她，自去年8月“暂别”娱乐圈，悄悄地远赴日本教书，转换身份，成了名副其实的老师。

记者好奇，为何柳胜美会去当老师呢？

人在日本的她接受《新明日报》的电访时说，主要是她的几位日本朋友见她英语说得那么流利，就建议她到日本教授英文。“自己想了想，何不去尝试，就这样在去年8月收拾了行李，飞到日本教书。”

柳胜美目前在日本的一间私人学校教课，她说地点是离东京还需要几个小时车程的小镇。

独自在异乡，问她会想家？

她说：“会呀！”

她告诉记者时刻都会想家：“偶尔我会打电话给哥哥，向他诉苦！”

记者问为何不打给父母？

“从小到大，我和哥哥比较亲，而且父母年纪大了，也不想他们太担心我。”

每逢佳节倍思亲，柳胜美记得去年的圣诞节，她坐在暖炉前取暖时，突然很想家。“那一刻我的脑海还浮现杂菜饭呢！”

在日本工作，也住了10个月，问她是否遭遇文化的冲突？

柳胜美说：“有呀！日本是个很注重礼貌的国家，也很注重人际关系，说话时必须要选择适当的表达方式，比如对长辈说话时要使用敬体，而且不要用一些随便的口语词汇。”

柳胜美还说由于自己是来自新加坡，总感觉是代表自己的国家，所以对人对事都十分谨慎。她还告诉记者，由于也是亚洲人，所以经常被误认为是日本人。

惊喜收逾50封毕业生感谢信

《小孩不笨3》的情节中，容启航饰演的老师被学生追问有没有女朋友，记者问柳胜美是否也遇到这样的情形？

“有呀！经常都被问，像有没有男朋友？结婚了没有？但我都简单的回应没有。”

问她日本学生的压力大吗？

柳胜美答道：“基本上，他们都很独立，大部分都骑脚踏车上课。”

柳胜美补充说，他们下课后也会去上补习班，“每天下午3点半下课后，大部分还得去补习，大概3到5个小时，回到家已经是晚上10点、11点了，压力也蛮大的。”

说起教书的日子，柳胜美说最叫她感到窝心的是，学生毕业后送上感谢信件。“我收到将近50多封，同事说外国人很少会收到这样的信件。”

为人师表将近一年，柳胜美指一年合约将到期，所以她准备打道回府！

记者追问是否回来拍戏？

她表示目前还在洽谈中，也希望将来有机会演出律师、医生或警察的角色。