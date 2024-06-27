年龄相仿演亲子引热议 梁田：老演员没戏演

黄思恬许瑞奇在新剧《爱不虚拟》中相差一岁演母子引关注。虽然黄思恬角色设定为虚拟，但纵观本地和海外剧集，近年年龄相近演亲子的例子越来越多，不少观众反馈不协调，圈内人怎么看？

资深演员梁田。（取自网络）

83岁老戏骨梁田表明立场：“我绝不赞同年龄相近演亲子，这不合情理。虽然经过化妆，但人到了一定年龄的心态、眼神和动作，年纪轻轻根本无法体会，还不如用真正的老演员甚至素人。”

他感叹：“这也造成本地很多上了年纪的演员，包括我，没机会演戏。海外演到80岁的老演员那么多，一站在那里就有味道。唉，新加坡有优厚的人才条件，为什么不利用？”

巫培双：人气演员少 阿哥保鲜期更长

影视编剧兼导演巫培双表示：“近年多地的电视市场萎缩，人红又有演技的演员有限，不可能对准年龄为每个角色找演员。”

影视编剧兼导演巫培双。（取自网络）

38岁姚懿珊和39岁陈罗密欧在《小娘惹之翡翠山》剧中的子女，由29岁黄暄婷、28岁郭坤耀和31岁朱泽亮诠释。巫培双指，本地演员从毕业到入行、走红，也快28、29岁，但现代人30到50岁看起来偏年轻，所以演员要有可塑性，可诠释老或小。

姚懿珊与陈罗密欧参演《小娘惹之翡翠山》。（取自网络）

2007年《黄金路》中，陈莉萍饰演比自己年长一岁的李南星的母亲。“南星当时40多岁。全世界的阿哥级演员，40多岁时都在演20、30多岁的角色，以前演张智霖老婆的都演他妈妈了。张学友62岁，在新电影《海关战线》里持枪冲锋，以逻辑来讲不就是40几岁？”

黄暄婷演姚懿珊和陈罗密欧剧中的女儿。（取自网络）

他认为在创作剧本初期就要考虑有哪些演员可用，“我们要看材料做饭，如果选择有限，可通过化妆或角色设定解决。”他以2020年《味之道》为例：“很多人诟病陈泓宇黄碧仁差10岁演母子，黄炯耀苏梽诚差一岁演父子。其实前者被设定成不是亲生，后者因演员有限，需由炯耀扮老。”

近期的《家族荣耀之继承者》，78岁刘江就与76岁许绍雄演父子。“他们同框绝对尴尬，所以剧里几乎没有。而罗嘉良（61岁）因饰演许绍雄弟弟，便需要扮老。”

杨世彬：演员需克服心里那关

76岁资深演员杨世彬认为，接受与否见仁见智。“电视台有其考量，比如人选有限。我们演员接到不同年龄的角色就要克服心里那关，设法演绎。导演可以靠化妆或避拍大特写。”