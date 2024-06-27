女星摔伤门牙咬进肉里 未来三个月或说话漏风

台湾主持人小娴跌倒，下巴撞击导致门牙咬进嘴巴里面，严重到嘴唇外面也有伤口。由于有一颗门牙凹陷进去，她未来三个月都得戴维持器，甚至说话会漏风。

小娴在意外发生后第三天，在社媒发文交代出事经过，顺便报平安。她受伤导致几个工作必须延后，她也趁机跟合作的商家客户道歉，还一连道歉五次。

小娴跌倒后，紧急看医生。（取自艺人脸书）

家住台湾南部屏东市的她，23日早上6时半左右，因为外面阳光太亮，她起床去拉窗帘，想转身走回去继续睡，却不小心跌倒，下巴撞击导致门牙咬到嘴巴里面，连嘴唇外面也有伤口，撞击的力道大到她眼冒金星。她冷静地给自己止血，然到不晕了，赶快叫车到医院急诊。

急诊医生帮她照了X光，确认她脑部没事，然后安排了整形外科医生帮她缝合伤口。她说很幸运当天早上刚好整形外科医生在医院，也还好伤口的位置在嘴唇下方，之后只要好好照顾，应该是不太明显。

结束了缝合，她赶去参加公益活动，但伤口很痛头也很晕，撞击的时候门牙有一颗凹进去，所以整个人很不舒服。

小娴公开嘴唇里的伤口。（取自艺人脸书）

她也谢谢牙医帮她照了X光，又紧急做了上排牙齿的维持器，固定门牙，后续得再观察。她也透露接下来三个月都要戴维持器，讲话会有点漏风。

她目前嘴唇很肿，戴维持器讲话有点不太清楚，饮食也要吃比较清淡、软一点的食物，然后多休息。