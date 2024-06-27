学霸女星遭疑走后门 引爆“高考制度不公”争议

（北京讯）28岁中国女星李雪琴毕业于北京大学新闻与传播学院，在脱口秀节目有精采表现，之后活跃于各大综艺节目，以学霸搞笑才女形象深植人心。她之前曾在节目中脱口“我不会游泳”，却被网民挖出是“游泳二级运动员”，在高考时可加20分，“游泳运动员竟然不会游泳”，被疑钻加分制度漏洞引爆争议。

李雪琴北京大学高学历，被质疑靠“游泳二级运动员”加分录取后，她的同班同学出声帮她叫屈，指李雪琴的高考成绩由两部分构成，一是高考分数633分，二是北京大学自主招生考试加分（20分），“自主招生不考察体育成绩，不是体育类加分”，意指李雪琴是经由自主招生录取北京大学，并没有用到体育二级运动员这20分加分。

但网民仍质疑这是回避问题，认为李雪琴方面并没有回答 “游泳运动员却不会游泳”此一争议点。网民更指她念的高中连游泳池都没有，她却在临近高考前去别处参加游泳比赛，很不合理，摆明取得“游泳二级运动员”身份，就是为了高考加分。网民说，她如果不是自主招生就已录取，在一般招生时也是会用到体育加分，她是拿来备用，凸显中国高考制度的不公平。

李雪琴学历争议炸出高考不公问题，网民反应，中国各大高校会将学校前几名有可能录取名校的资优生，将他们硬塞进各大运动校队当后补，好帮他们取得加分资格。

王艳儿子“篮球二级运动员”身份也受质疑

最近女星王艳儿子录取北大，也是透过篮球二级运动员身份加分，但他比赛成绩却多是坐板凳，整场比赛零分，也引发网民讨论。

李雪琴后援会官方微博发文强调李雪琴录取成绩中没有体育加分，指出“李雪琴的成绩，有据可查，有实可依，是教育部门严格审核后的公开信息，不容置疑。”

还有网民解释说，李雪琴以前晒过有关游泳的动态，她这次在节目中说的“不会游泳”其实是指潜水。

截至发稿前，李雪琴本人暂未回应此事。