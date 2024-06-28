转校生报复财阀子女 频频被恋爱脑耽误

校园阶级 Hierarchy

可在Netflix观看

校园霸凌复仇韩剧《校园阶级》没有大咖阵容，却在开播后首周登上本地Netflix电视排行榜收视第二，第二周直冲第一榜位。

故事围绕私立贵族学校朱信高中，身为前0.01%上流圈的学生掌控着高中的规则和秩序。获得奖学金的神秘转校生男主角姜嘏（jiǎ，李彩玟饰），为了帮哥哥报仇，尝试揭露这些贵族学生背后的秘密，从而打破学校的潜规则。

《校园阶级》讲述私立贵族学校一群身为前0.01%上流圈的学生，掌控着学校的规则和秩序。（Netflix提供）

郑才伊（卢正义饰）是朱信高中的“女王”，金利安（金载原饰）则在学校中，如国王般存在。郑才伊从美国回国后性情大转变，没有解释就毅然和交往多年的青梅竹马金利安分手，让他百思不得其解。而姜嘏此时突如其来插在两人之间，一场学生之间的爱恨情仇即将上演。

做事动机全靠爱情

剧集开篇便以姜嘏哥哥之死为悬念，为揭开朱信高中不为人知的黑暗秘密做铺垫。因为财阀子女在学校的地位如同皇族一般，而奖学金学生被视为不同社会等级的“穷学生”，饱受欺凌。

男主角姜嘏为揭开财阀学生的丑陋行为，号召一群受尽欺压的学生一起报复，却对女主角一见钟情，频频被恋爱脑打扰复仇计划，让其他同一阵线的队友愤懑。他本是为了帮哥哥复仇而转校，然而剧情并未对姜嘏的感情线有过多铺垫，女主角也没表现过对姜嘏有兴趣，因此这段一厢情愿的恋爱线有些莫名其妙，显得姜嘏复仇意志不够坚定，人物设定令我郁闷。

姜嘏（右）对郑才伊心生情愫，频频干扰自己的复仇之心。（Netflix提供）

姜嘏的复仇是剧集的主线，财阀学生之间的爱恨情仇则为故事的支线，不过我却感觉支线的存在感远远超越主线，看得有些混乱。

郑才伊分手的原因是剧中的悬念之一，不过最后真相大白的情节并不令我意外。她和尹赫拉本来是多年的好闺蜜，谁知才伊一分手，赫拉就迫不及待地勾引暗恋许久的金利安，为了爱情把多年来的友情抛之脑后。另一个主要人物，财阀学生之一李佑镇（李元郑饰）的感情线更是令人咋舌，和老师搞师生恋，却和尹赫拉剪不断，理还乱。

剧情混乱主线不清晰

虽然剧集阵容没有大咖演员，但新生代演员们的表现亮眼，高颜值也在开播前引来热议。有“小宋江”之称的李彩玟，2023年参演《浪漫速成班》后，演技获得认可，这次首次独挑大梁担任男主角，演技虽然不错，但是角色设定令人吐槽，实在不讨喜。

女主角卢正义童星出道，曾在《皮诺丘》饰演朴信惠童年，稚嫩女孩如今蜕变成大美女，2021年参演《那年，我们的夏天》再次获得关注。这次和李彩玟领衔主演电视剧，两人第一集就有大尺度的吻戏而成为戏中的话题之一，不过吻戏过后，并没有什么感情进展，所以姜嘏一厢情愿的单恋更令人费解。

童星出身的卢正义曾在《皮诺丘》饰演小时候的朴信惠（左图），现已蜕变为大美女。（互联网、Netflix提供）

剧情实在混乱，复仇线不够清晰而且感情线的铺垫不足。短短七集的剧集看完后，感到莫名其妙，除了演员的颜值、演技以及整体氛围在线，其余部分槽点多多，狗血剧情和持续崩塌的人设都不如预期所想，感觉每个人物都被恋爱冲昏了头脑，忘了初心，也忘了自己。