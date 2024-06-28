瑞镇家2 Jinny’s Kitchen S2

Prime Video 28日上线

李瑞镇带着老拍档郑裕美、朴叙俊和崔宇植，还有新成员高旻示，在冰岛首都雷克雅未克经营一家韩食餐馆。原本“利润至上”的社长李瑞镇变了，他对职员们说，这次是“顾客至上”。第二季的一个特点是，每天的主厨都不一样。刚入门厨师界的崔宇植连续面对惊慌和紧张的情况，能否顺利完成菜肴？新实习生高旻示超级能干，李瑞镇忍不住对崔宇植说：“你当实习生的时候怎么没有这样？”让崔宇植有危机感。

政坛旋风 The Whirlwind

Netflix 28日上线

两大实力派薛耿求（右）和金喜爱飚演技，令人期待。（Netflix提供）

两大实力派薛耿求和金喜爱主演的政治题材韩剧。以韩国动荡的政治局势为背景，讲述想将腐败的总统铲除的总理（薛耿求饰）和与之对抗的副总理（金喜爱饰）针锋相对，掀起政坛腥风血雨的故事。两位主角都是充满野心和擅用手段的政治家，派薛耿求和金喜爱的精湛演技令人期待。

烈焰

e乐（新电信Ch11／Ch501） 晚上8.00

主演：任嘉伦、邢菲、祝绪丹。虎落平阳的人族王子武庚，历经家破人亡，沦为矿场最底层奴隶后卧薪尝胆，背负起国破家亡的血海深仇。为提升自己，武庚跟随外公兼人生导师伏夕前往神隐村修习，并得子羽与十刑等人教导，跨越种种艰难险阻，凭借不屈之志，最终组成一支强大的抗天大军，携手对战强大的神族，终结了神族十万年的压迫以及长久的反奴役之争。

奔跑吧12

Eazie TV·浙江国际 晚上8.20

本季以“肆意奔跑，无乐不作”为主题，节目常驻成员与前作《奔跑吧·生态篇》相同，为李晨、郑恺、沙溢、白鹿、周深、范丞丞、宋雨琦、张真源。

丑闻

Eazie TV·KBS World 晚上8.10

Viu 已上线

主演：韩彩英、韩宝凛、崔雄。剧集讲述想要拥有全世界的女人，和为了复仇不惜一切的女人，两人之间衍生出的丑闻。