我要大声说：看节目开心就好　无须批评钟琴穿着

难得有个集游戏与歌唱的《缤纷万千在昇菘》让观众欢度周末，尤其喜欢亲和力强，带给观众欢乐，又不造作的钟琴主持。看节目不是看选美节目，有必要对主持人钟琴的穿着加以批评吗？看节目还是听电台的目的，不都是为了娱乐和开心吗？如果看节目搞到如此不开心，何不转台或关掉电视机？——明理人（早报娱乐电邮留言）

钟琴在《缤纷万千在昇菘》的穿着，时有观众反馈，但不见她改进。她总是穿着露肩裙，还戴上显眼配饰，其实节目老少皆宜，她不需要穿得如此隆重，简单大方就好。——观众（XXX066）

《阿顺有煮意2》邀请了四大活宝陈澍城、陈建彬、朱厚任和刘谦益上节目，绝对是迄今为止最精彩逗趣的一集。李铭顺温馨地给陈建彬送上鼓励的话语，给陈澍城送上心仪的潮州菜，和刘谦益称兄道弟，还有看着朱厚任顽皮地爆料，令人细细品尝和回味无穷的，不仅仅是食物的美味，更多是满满的人情味。若接下来有新系列，希望能继续呈献别有一番的淳朴风味，让观众暖心暖胃。也希望看到四大活宝更多更精彩的即兴演出和节目主持，必定是笑语不断，好料连连。姜，绝对是老的辣；赞，绝对是不绝于口！——观众（XXX818）

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