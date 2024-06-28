心痛谈朴有天 金在中：他是最可惜的人

（首尔讯）韩国男团“JYJ”成员金在中（Kim Jae-joong）2023年自立门户，日前为了出道20周年的纪念专辑受访。他2003年以男团“东方神起”出道，2009年因合约纠纷退团，与金俊秀（Kim Junsu）、朴有天（Park Yoo-chun）另组JYJ。朴有天接连卷入性侵、吸毒等争议，可说是唯一“黑掉”的成员。

谈到JYJ成员，金在中说：“我知道俊秀做事总是很伶俐，不需要担心。大家都过得很好，我也下定决心不能落后，要努力才行。”

他提到朴有天时感叹道：“有天是我疼痛的手指（指感到最可惜的人），虽然我不喜欢‘回到过去’这种假设性的问题，但如果可以回到某一瞬间，我会在状况发生前，回到那个时候，好好跟有天谈谈。团体不完整是无可奈何的事，但想看他好好生活的样子，真的很可惜。 ”他在言谈间流露出对朴有天的惋惜，也透露断了联络，“我不知道他在哪个国家过得如何”。

金在中出道20周年。（取自金在中IG）

迈入出道20周年里程碑，现年38岁的金在中说：“我要做到70岁，正确来说是71岁为止，听说，目标放远一点比较好。而且最近的70岁人士，身体年纪大概是50岁后段班的感觉。我的目标应该可以达成吧？我会努力！”

对于结婚生子的问题，他笑说，原以为27岁就会结婚和组织家庭，“但对我来说是很遥远的未来，我现在非常幸福。”