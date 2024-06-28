娱乐吃瓜：Energy为E16蹲早报挑战者讲评 认出铁粉与罗美仪

台湾“最杀唱跳男团”Energy暌违20年，以新专辑“Here I Am”回归。第二波主打歌是洗脑舞曲《星期五晚上》，其旋律朗朗上口，超强“E16蹲”舞蹈也掀起跟跳风潮，该曲MV在YouTube推出两个月突破1000万点击量，人气非一般。

《联合早报》早前举办“早报Energy E16蹲挑战”，各路粉丝和“舞林”高手踊跃挑战。有粉丝集合自己的孩子们让“粉二代”跳舞，有挑战者在新加坡各个景点“E16蹲”，还有人跳到沙漠去。本报选出六组挑战者的表演让Energy讲评，惊喜的是，Energy居然认出曾参加Energy签名会的铁粉。点击文头视频，看这名粉丝如何抓住偶像的视线。

Energy为“早报Energy E16蹲挑战”的挑战者讲评。（取自Energy IG）

罗美仪启发“沙里洪巴版16蹲”

Energy通过视频访问告诉《联合早报》，当初设计E16蹲舞步时，没想到会引起这么热烈的支持，让他们非常开心。团长牛奶搞笑说，现在星期五晚上都不敢出门，因为随时会被要求秀一段E16蹲，但是如果儿子要他跳，他甘之如饴。

Energy跳起来轻松不费力的E16蹲吸引广大关注，书伟听说有幼稚园老师把《星期五晚上》放给小朋友跟着跳，坤达看到有女生一边划水一边16蹲。全副武装还背着十几公斤重行囊的消防员挑战E16蹲，则让阿弟留下深刻印象。

Toro从早报选出的六组挑战者中，认出新加坡艺人罗美仪。他谢谢罗美仪跨海帮忙宣传歌曲，也感谢她为Energy找到了一个跳起来没那么累的“沙里洪巴16蹲”（《沙里洪巴》是一首新疆民谣）。这个版本的16蹲动作点到为止，Toro笑称长远来说适合Energy，因为“（日子）一天一天过去，我们也会一天一天长大，体能也会一天一天衰弱。”

罗美仪自曝10岁被Toro圈粉。（档案照片）

29岁的罗美仪则腼腆地告诉本报：“Toro哥在我小时候——怎么说，我是看他的戏长大的！”

原来2004年10岁的罗美仪，看Toro演出的本地剧《任我遨游》后被他圈粉。后来她到台湾旅行时，通过朋友认识Toro，后者到新加坡时两人也见面。罗美仪说，因为喜欢《星期五晚上》这首歌，所以拉了郭坤耀一起录制跳E16蹲的视频。

“我们当天看了MV也没有练习就直接上阵。Toro哥要求很高，我们一个take（只录一次）完成，不知道表演有没有达到Energy的水准？”

Energy对于六组挑战者专业又不失幽默地讲评，可在《早报》娱乐Instagram账号（@zaobaosg.entertainment）观看。

Toro投诉牛奶太残忍

Energy认为，牛奶的编舞创意让他们成功带动了迈向健康的“E16蹲运动”。不过，Toro却在这次访问中忍不住控诉牛奶太残忍。

他说，一开始牛奶只提议验跳E16蹲，他便照做以为还有讨论空间。“我想说试完这个，是不是试别的？没有！这个舞步就定案了！非常谢谢大家很喜欢我们的表演，但是牛奶，你还真的蛮残忍的。我很害怕我们的新歌你还要什么（高难度舞蹈）！”

牛奶编舞的E16蹲热度不减话题不断，随着《星期五晚上》的MV破千万点击量，Energy日前宣布推出英文、韩文、日文、泰文和印度尼西亚文字幕的五版MV，让E16蹲“环游世界”。

Energy暌违20年合体发新专辑“Here I Am”。（取自Energy IG）

承诺会来新加坡

新专辑“Here I Am”收录四首新歌和两首重新制作的旧曲《二次西游》（原曲：《孙悟空》）和《放手》，Energy盼大家看到他们的诚意：“也希望大家能找回年轻时那种热血的感觉。”

除了音乐之外，专辑也送福利，每一张都包含五名成员的照片卡。牛奶说：“我记得以前是一张专辑一个成员的照片，但我们这一次跟公司讨论，就是一次就全部呈现给大家。”

重返乐坛的Energy将在7月于台北举办“一触即发”演唱会，届时将表演近30首新歌与经典名曲的他们，目前紧锣密鼓排练。新加坡的粉丝敲碗，Energy是否会把演唱会带到这里？

Energy说好想来新加坡，他们回忆2002年底刚出道，海外第一站的宣传就到新加坡来，也仍记得有上千歌迷到机场接机。对他们而言，新加坡是一个很重要的里程碑。他们最后承诺：“一定会尽快安排时间，大家等我们，我们很快就过去了！”

点击文头视频，看Energy细说跳E16蹲的秘诀，以及与新加坡的缘分。

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