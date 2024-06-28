开装修公司 傅爱妮向女儿拜师

投资开装修公司，市场营销、室内设计、社交媒体等，“波霸”傅爱妮一把抓！

拥有天使脸孔、魔鬼身材的傅爱妮自年前拍摄微电影《阿俊》和电影《本地姜最辣》后，就鲜少露脸，日前记者在脸书看到她和本地资深媒体人管雪梅的合照，获悉她投资开装修公司已经八年了，目前生意做得有声有色。

傅爱妮星期四（6月27日）下午接受《新明日报》访问时说，她是在八年前大女儿在修读室内设计课程时朋友邀请下入股投资，装修公司负责组屋、公寓、办公室甚至工厂的工程。

除了是股东之外，傅爱妮也在公司上班，当起“朝九晚五”的上班族，不过，她负责的领域繁多，包括市场营销、室内设计、社交媒体等，几乎是一把抓！

她告诉记者自己是专修钻石和宝石鉴定，对于装修、室内设计、市场营销和社交媒体等都是门外汉，所以可以说一切从零开始。

“尤其室内设计，我其实一窍不通，只好投石问路，向公司的设计师请教。”

提及学习的过程，傅爱妮说过程十分“艰难”。“像画平面图，我必须懂得计算尺寸，市场营销方面，就需要了解怎样开估价单，学习如何与客户洽谈，所以只好边做边学。”

遇到困难时，傅爱妮不耻下问，向身边的同事请教，甚至也跟女儿讨教。“女儿读创意室内设计，例如在一些主题性的室内设计，我会问她如何配色？什么样的主题该用什么色系等。”

曾经是艺人，开装修公司，又得去和客户洽谈生意，是否会有艺人包袱的压力？

傅爱妮说刚开始有，顾虑客户对她没有信心，又担心一旦出了差错，因为是艺人身份而小问题被无限放大。“可以这么说，我下的功夫一定要比其他同行更多。”

幸好，这些年来，傅爱妮的专业与认真态度，赢得不少客户的信任。“装修其实是一门互相信任的行业，我每天都会update客户最新的装修工程状况，也提供善后服务，让客户安心。”

49岁当嬷不适应

49岁当上阿嬷，傅爱妮不能适应。

傅爱妮育有两个女儿，25岁大女儿已婚，并生了一个儿子，目前一岁多，让她当上了年轻的阿嬷。

初当阿嬷，傅爱妮说刚开始有点不习惯，也不能适应。“孙子现在学讲话，开始会‘嬷嬷’地叫我，我还有点难以适应呢！”

当了阿嬷后，傅爱妮还没想到过含饴弄孙的生活，她说目前周一至周六都依然上班，星期天则是家庭日，陪孙儿玩，至于重回荧光幕，她说一切顺其自然，随缘。