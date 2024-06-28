澳洲自驾游12天 洪凌一家10口沙漠遇大雨

近日到澳大利亚游玩12天，小阿姐洪凌和老公张奕恺一家10口被雨淋成落汤鸡。

洪凌接受《新明日报》访问时说，最近和家人去了西澳游玩，包括卡尔巴里国家公园、尖峰石阵、巴瑟尔顿、玛格丽特河和珀斯。

洪凌认为，这次的自驾旅游，最大的收获是有机会和家人促进感情。张奕恺则说：“在比较小的空间一起生活旅游十多天，大小事都得分工合作，就像是豪华露营一样。”

与一般旅游比较，洪凌比较喜欢自驾游，自驾游更注重探险精神，自由度高，想走就走、想停多久都可以。

访问中，洪凌也分享旅游时所遭遇的事情，她说在出发去尖峰石阵那天早上，天气不好，又阴又冷。“我们开车到沙漠玩，没多久就下雨了，且越下越大。沙漠离我们的车很远又没有遮盖的地方，我们一家10口，有老有小一起跑回车上，有人跑得快，有人跑得慢，跑过对方时还不忘开玩笑嘲讽对方慢。回到车上，大家都淋湿了，也笑开了。”

夫妻俩接下来想去瑞士度蜜月，洪凌表示和老公一直都很喜欢瑞士，但时间上很难安排。

两人已经结婚半年，对于生子计划，张奕恺坦言，夫妻俩确实想要开始组织一个家庭了，但没给彼此压力，一切顺其自然，家人也没催。

洪凌的新作《不可饶恕的罪恶》将在9月播出，而张奕恺的《宠他，还是爱我？》则会从7月1日开始播出，这也是两人自《金色大道》和《SHERO》播毕将近一年再次和观众见面，问他们是否担心人气受影响？他们说不担心，并觉得演员需要充分的休息，才能把更好的角色带给大家。