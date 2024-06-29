第35届金曲奖颁奖典礼

Hub都会台（星和Ch825） 红毯傍晚5.00 颁奖礼晚上7.00

本届颁奖典礼在台北小巨蛋举行，林俊杰能否三度当歌王？入围八奖的杨乃文会否获封歌后？还有万芳、热狗MC HotDog、洪佩瑜、顺子、家家、血肉果汁机等，带来精彩表演。颁奖典礼由Lulu黄路梓茵主持，红毯主持人是陈明珠和黄伟晋。

拆弹专家2

8频道 晚上10.30

主演：刘德华、刘青云、倪妮、谢君豪。邪恶组织要在香港进行恐怖袭击，前拆弹专家潘乘风因一场爆炸案被警方怀疑牵涉其中，潘乘风一边逃亡一边查明事情真相。然而，他的好友董卓文和他的前女友庞玲给他讲述了两段截然不同的经历。有计划的爆炸案接二连三发生，真相越来越扑朔迷离……

谁是内鬼第二季 The Mole S2

Netflix 已上线

奖金丰厚的竞赛节目，12名玩家一起参加各项挑战，以金钱作为赌注，最后只有一人可以将奖金抱回家。在这些玩家中，有一人被秘密指定为“内鬼”，负责暗中阻碍所有人争取奖金。通过重重关卡后，仅存的一名参赛者必须猜出内鬼，才能赢得大奖。

不是你不爱你

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

性格开朗善良的平凡少女阿宝（谭旻萱饰）偶遇不务正业的富家子家伟（陈昊森饰）。为报复父亲再婚，家伟聘用阿宝和其好友等人捣乱婚礼，家伟和阿宝因此认识并开始交往。两人尝尽热恋的甜蜜，岂料命运却为这段爱情安排了急转直下的暗涌……

我的妻子不具感情

Eazie TV·Aniplus 晚上11.30

全球首播。原作为杉浦次郎的漫画作品，剧情描述因为工作繁忙实在没有多余心力做家事的拓马，新买了一台家电。他原本以为买回来的只是一台“不具感情”的家事机器人，没想到……以日语播出，附中文字幕。

客人主人

Eazie TV·客家电视 晚上9.00

说书人：彭佳慧、谢宇威、罗思容、锺永丰、罗文裕等。以台湾客家族群三百年来如何面对生存的故事为主述，切入汉原、闽粤、日本、本省、外省，台湾各种分类系统的历史缘由。也借由说书、访谈、动画、舞蹈等艺术表达，回应每个时代遭逢中，我们究竟是谁？附中文字幕。