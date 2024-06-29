记者大声说：李铭顺外形符合节目风格

阿哥李铭顺在《阿顺有煮意》第二季穿着背心短裤拖鞋，头上绑着毛巾，脸上蓄着胡子，被观众批评邋遢显老，我却觉得这样的阿顺最自在，符合节目的风格和精神。《阿顺有煮意》由阿哥以美食招待每集嘉宾，第一季在乌敏岛取景，新一季改在奎笼拍摄，依旧主打淳朴温馨。针对观众批评，阿顺在受访时说，不希望被“艺人形象”绑住而失去自己，并解释有时自己的造型是在为新角色做准备。如果艺人的工作之一是符合角色，那我认为他在《阿顺有煮意》里的打扮完全是称职的。——李妙音

韩国歌手李泳知新歌找来男团Exo成员都敬秀（D.O.）合作，MV最后一幕引发热议，原因是都敬秀在女方的脸颊亲了一下，让她立即在沙滩上狂奔。两人在都敬秀的台北演出首次合体演唱，李泳知在台上全程与都敬秀保持安全距离，还笑说自己担心男方粉丝吃醋，“不想那么早死”。最让人捧腹的是，李泳知和罗英锡PD后来在直播上连线都敬秀，男方刻意亲昵地逗她“泳知啊”，却换来女方的“铜墙铁壁”回应：“请问您是否安康呢？”满满的“求生欲”，为互动增添不少乐趣。——曾慧仪

和同事聊起香港电影是否能乘着《九龙城寨》的势头再创好成绩，不禁想起1980、90年代的港式动作片。我印象最深刻的是当年看《骇客任务》（The Matrix）中的动作戏时，觉得袁和平（香港传奇武指）应该无人能超越。疫情前曾到香港采访他，八爷（袁的外号）没有外露的霸气，耐心地回答问题，但字里行间仍可感受到他对动作戏的要求和执着。八爷年近八旬，至今未再见到能与他相提并论的武指。如果港片能再创高峰，我还真希望再有个“八爷”出现，用真功夫打出另一片天。——赖婉丽