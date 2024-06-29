人物设定出问题　李政宰缺绝地大师风范

侍者 The Acolyte

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《星际大战》（Star Wars）系列外传，全剧八集目前已有五集上线，背景设定在《星际大战首部曲》100年前繁盛和平的时代，外界关注的焦点是凭借《鱿鱼游戏》在全球打开知名度的韩国巨星李政宰首次在美剧担任男主角，并成为《星战》宇宙里首位亚裔绝地大师。

话说绝地大师们接连遭杀害，前学徒欧夏（Amandla Stenberg，阿曼德拉斯坦伯格饰）成为嫌疑犯，欧夏的师父梭尔（李政宰饰）自荐展开调查，发现凶手是欧夏的孪生姐妹梅。梅在16年前为了阻止欧夏离家成为绝地学徒，愤而放火却烧死家族所有人，她多年来接受神秘人训练，并接受任务，要杀死包括梭尔的四位绝地大师。

依循一贯《星战》主题，讲善与恶、血缘与复仇、师徒恩怨、黑化武士等，播映以来讨论度相当高，媒体评价不俗，但《星战》粉丝批评声浪不小。直至刚上线的第五集，出现大量光剑对决场面，口碑方稍有逆转。

剧本漏洞多情节无惊喜



《侍者》在《星战》电视系列当中不是最差也不是最好的，胜在可独立观赏，没看过其他外传或是不熟悉《星战》宇宙的观众，要投入其中并不难。故事简单，标榜悬疑，但情节其实典型。幕后大反派是谁？真相为何？无惊无喜，逐步揭露尚未能掀起一丝波澜。

问题在于剧本漏洞太多，让人无法视而不见。绝地大师们轻而易举被杀死，如此不堪一击着实毫无说服力，尤其第五集结束前梅假扮欧夏，梭尔大师竟然完全没有怀疑。剧集纵使刻意凸显绝地武士内心也有阴暗面，也无须贬低绝地神力。剧本对于绝地武士们几乎没有花篇幅刻画，也使观众看剧时无从投入情感。

故事重心放在李政宰，以及曾演过《饥饿游戏》（The Hunger Games）的阿曼德拉斯坦伯格所分饰的双胞胎欧夏和梅。可惜演技一般的阿曼德拉，存在感还不如剧中冷酷率真的配角Dafne Keen（达芙妮基恩）。12岁时演出电影《罗根》（Logan）一鸣惊人的达芙妮，显然比女主角阿曼德拉更具吸引力。

达芙妮基恩的演出深具吸引力。（互联网）

粉丝对于剧集的另一批评是大量起用非裔和亚裔演员担任主角，若为了政治正确，实在没有必要。

凯瑞安莫斯气场大

以《骇客任务》（The Matrix）成名的Carrie Anne-Moss（凯瑞安莫斯）所诠释的绝地大师因达拉，占戏虽不多，但几幕戏已能显露强大气场与超脱气度，李政宰相对之下总让人感觉稍欠绝地大师风范。

凯瑞安莫斯显露强大气场与超脱气度。（互联网）

李政宰的演技毋庸置疑，应对英语对白和打斗场面都游刃有余，所以我更倾向于是人物设定出了问题。剧中并未见梭尔展现绝地大师的慈悲磊落（例如对绝地学徒死去毫无关切，一秒飘然离去），更似私情作祟，感情用事。多年来对欧夏的执念，或是偶尔出现的“文艺式”深情演绎，都让人感到莫名。