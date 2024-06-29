《繁花》大赢：胡歌再获白玉兰视帝 唐嫣输二度称后周迅

（上海讯）第29届上海电视节白玉兰奖颁奖典礼28日（星期五）晚举行，胡歌以《繁花》第二度获得视帝，周迅则击败《繁花》的唐嫣，以《不完美受害人》摘下视后，这也是她第二次获得白玉兰奖视后。《漫长的季节》导演辛爽拿下最佳导演奖，男配角是《繁城之下》的宁理，女配角为《南来北往》的姜妍。

由王家卫拍摄的《繁花》，在白玉兰奖入九大奖，分别有最佳导演、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳电视剧、最佳编剧（改编）、最佳摄影、最佳美术等，这次胡歌迎战丁勇岱、范伟、王仁君及王阳，堪称演技派的“死亡名单”。

本届典礼上，《繁花》除了男主角奖，亦摘下最佳中国电视剧、最佳摄影、最佳美术、最佳编剧（改编）等共计五个奖项，是最大赢家。

胡歌上台领奖时，情绪相当激动，他谦逊地说：“演员是整个剧组里最幸福的职业。”同时感谢导演王家卫、家人以及剧组同仁，还透露在饰演“宝总”时，身上所披戴的围巾是拿妈妈留下的绒线编织而成，因此格外具有意义，令人动容。这也是他继《琅琊榜》的“梅长苏”一角之后，二度在白玉兰奖封帝。

此次，斩获多项白玉兰奖也是对导演王家卫深耕作品多年的肯定和鼓励。胡歌代表剧组在台上致谢词中说：“《繁花》是一台戏，是大家努力的成果，所以这个荣誉应该属于剧组的每一个人；整个剧组所有成员潜心勤耕一部作品，从沪上精气神的‘不响’符号，到撼动时代脉搏的‘巨响’，离不开一群执着努力的匠人赤诚之心。 春风不负赶路人，相信电视剧的未来，处处繁花。

周迅以《不完美受害人》摘下视后，第二次获得白玉兰奖视后。（互联网）

第29届白玉兰奖得奖名单

最佳中国电视剧：《繁花》

最佳导演：辛爽《漫长的季节》

最佳编剧（原创）：高璇、任宝茹《不完美受害人》

最佳编剧（改编）：秦雯《繁花》

最佳男主角：胡歌《繁花》

最佳女主角：周迅《不完美受害者》

最佳男配角：宁理《繁城之下》

最佳女配角：姜妍《南来北往》

最佳摄影：《繁花》

最佳美术：《繁花》