新郎致词谢母又宠妻 欧阳妮妮哭着答应张书豪求婚

28岁的欧阳妮妮和35岁的张书豪因戏生情，热恋五年多，欧阳妮妮星期六（6月29日）晒出张书豪向她单膝下跪的求婚照，以“Yes, we do!”开心宣布答应求婚。张书豪更当场落泪对妈妈说：“她以后就会变成你的女儿，你可以不一定要很疼我，但我希望你可以很疼她。”一句宠妻蜜语感动不少人。

欧阳娜娜分享姐姐幸福的视频博客（Vlog）记录，只见温馨的求婚派对现场有双方家人，包括欧阳龙、傅娟夫妇。她也祝福姐姐：“一路以来见证了他们的爱情，为他们感到高兴！祝福永远幸福。”

之前曾双双来新工作，张书豪提到两人的定情偶像剧《脑波小姐》，两人剧中在教堂结婚，他握着欧阳妮妮的手，哽咽地说：“没有想到那么多年后我们也会站在这里。”又落泪对妈妈说：“妈，你怀胎10个月的恩情，我真的一辈子都还不完，我知道你是带我来到这个世界的人，可我想跟你说，这辈子我只有跪过你跟爸爸，等下我跪的那个人，她会带我离开这个世界，那你是带我来这个世界的人，你懂我意思吗？我希望你要知道她以后就会变成你的女儿，你可以不一定要很疼我，但我希望你可以很疼她，因为她很快乐，我就很快乐。”

张妈妈回应她懂得儿子的意思，全场宾客则发出感动的呼声。

新郎新娘哭成一团

张书豪接着深情地对欧阳妮妮说：“我希望你可以相信我，我有资格可以证明说，十几年的烟瘾我都戒得掉，我做得到。未来路上如果有很多挑战或是很多的诱惑，我都可以克服，我也都不会被影响。你的好一定会有我理所应当的努力，你的不好我会陪你一起承担。”欧阳妮妮听到感动落泪，也帮张书豪擦泪。

接着张书豪掏出戒指对妮妮单膝下跪求婚，欧阳妮妮一说“我愿意”，他兴奋得站起来，被欧阳妮妮按下去笑说“要跪着戴”。张书豪乖乖跪下为她戴戒指，众人以欢声笑语结束温馨的过程。

欧阳妮妮和张书豪恋情曝光多年，对外表现大方，张书豪早获女方家人的认同。欧阳龙曾夸赞对未来女婿是个孝顺的孩子，心地也很善良。

欧阳妮妮前阵子才与新加坡艺人容启航合拍马来西亚悬疑恐怖片《蛊降》。