李连杰带家人访庙挨批：旅游当修行举止太轻浮

（拉萨讯）61岁的李连杰近日与太太利智及两个女儿去拜访拉萨的不少寺庙，因为是名人，他的“修行之旅”一直备受媒体关注。

据网民指出，从照片和视频可以看到，李连杰的修行并不“低调”，几乎每次露面都能看到李连杰到寺庙时，接受最高规格的待遇。

近日网上流传一段视频，李连杰一行人走在寺庙里，以他为中心，身后跟着一大群人，寺庙里的“大师们”也围在他的两边，不管李连杰做什么动作，大家都看得出来对他很恭敬的样子。他一时说得兴起，手舞足蹈起来，大家也都笑起来。

有网民指李连杰在寺庙这种庄严的地方举止太轻浮，并非修行该有的样子，更有人觉得他把“到处旅游”说成“修行”不合适。也有酸民说，只要有钱，连一众高僧都要陪笑，似乎李连杰在寺庙里的地位要比大师们还高。更有人调侃，感觉李连杰不是修行，而是去视察工作。还有网民觉得，李连杰在寺庙里能受到最高规格的待遇，和他本人丰厚的身家离不开关系。

李连杰解释：怕外界说身体不好

网上一段视频，可见李连杰在寺庙里和一群僧人互动，似乎说得兴起手舞足蹈。（互联网）

针对网民的批评，李连杰解释“手舞足蹈”是为了打破外界说自己身体不好的谣言，因为之前有人扶他走路，外界就传他身体不好。

据了解，他的“修行之旅”时间并不短，他带着家人一起“修行”也并不是这次而已。他之前在新书发布会上曾分享，自己近20年来一直在探究“生死”的意义，还说自己已经跟妻子交代好身后事，死后一切从简，不用立碑不办丧事。他晚年的身体状态不算很好，患甲亢超过10年了，虽然一直有吃药控制，但心脏还是有问题，而且不能做激烈运动，眼睛也因此受到影响。

所以比起差不多年龄的刘德华、梁朝伟等人，他看起来似乎年老沧桑很多，且三不五时传出他健康不佳。

也有粉丝挺李连杰说：“黑李连杰的都是智障。李连杰的电影给国人带来的文化贡献和文化输出足以配享太庙。”