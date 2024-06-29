38岁《好声音》首季亚军 庾澄庆爱徒突传死讯

【更新】中国爵士女歌手王韵壹28日晚惊传去世，得年38岁，29日有中国记者联系到王韵壹的团队，对方不否认，但也不对外回应。据网上消息，王韵壹是因为胰腺疾病导致的糖尿病并发急症在家中猝死，最后一刻她都以为自己只是乏力需要休息，还拒绝了一个朋友发出的出门邀约。

另外，她参加《中国好声音》节目时的导师庾澄庆发文悼念：“难忘的歌声！太遗憾了！一路好走。”

（北京讯）中国爵士女歌手王韵壹为《中国好声音》第一季学员，曾受导师们欢迎，最终加入庾澄庆战队并获得亚军，未料，28日晚间却传来她的死讯，年仅38岁的她死因未明。

王韵壹声音醇厚磁性，还有标志性的光头造型，被誉为“中国爵士女王”。她曾参加浙江卫视选秀节目《中国好声音》第一季，盲选时演唱《被遗忘的时光》，获得四位导师转身，最终加入庾澄庆战队，并以亚军出道。

她发行过《壹所欲言》《被遗忘的时光》等四张专辑，以及《人生若只如初见》《台北有条圣诞巷》《祈愿文》《祈福雅安》等多首单曲，演唱过电视剧《神犬小七2》主题曲《今生感谢你》、电影《边境风云》主题曲《最后的晚餐》，被视为前途无可限量，却不幸传出死讯。

她曾翻唱多首经典名曲，如《爱情》《欢颜》《白月光》《不了情》《再回首》《情人的眼泪》《如果云知道》以及“Smoke Gets In Your Eyes”等，都唱出个人的独特味道。

演员陈思斯在微博发出与王韵壹的合照，配文写下：“我全世界最好的壹，我永远爱你！这辈子是好朋友，下辈子，请继续跟我做朋友。天堂没有病痛，你不会再疼了，一路走好……我爱你…… ​​​。”贴文一出，引起各界震惊，网民也纷纷留言哀悼。

去年王韵壹就曾被传出醉酒摔倒头部受伤严重，流出右耳靠近太阳穴位置被包扎的伤照。她最后一条更新的微博停在6月2日。