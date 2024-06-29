乳癌恐慌引发百般情绪 董姿彦入院动手术

国庆前即将投入典礼表演彩排的董姿彦，29日（星期六）无预警在社媒发长文，自爆定期进行乳房检查时发现一个异常现象，疑似乳癌症状，感到恐慌。她配上一张病房照，吓到不少关心她的粉丝。

做最坏打算时经历各种各样情绪

董姿彦说：“最近有点健康恐慌，我注意到右乳房有一些血性分泌物，所以当我定期进行乳房检查时，我的专家建议进行一些检查和扫描。 MRI（核磁共振成像）结果非常令人担忧，显示两个乳房的导管中有相当大的血液聚集区域，看起来可能是DCIS（零期乳腺癌），因此需要进行活检。

经过一番“咬指甲的等待”后，她才松一口气，发现没有癌症迹象，但右侧有一些非典型细胞。她透露28日刚刚做了一个小手术，切除了相对较小的部分，以及导管，现已回家。她也说现在进展良好，应该很快就会完全康复。

她分享术后心情说：“我让每个人都知道，因为现在谈论我们的乳房真的应该被去污名化。当我的医生告诉我，在最坏的情况下，可能会进行双肿瘤切除术，甚至乳房切除术和乳房重建术时，我经历了各种各样的情绪。我的心与那些不得不忍受这种痛苦的人同在——除了明显的身体创伤之外，我们与性别身体美标准之间的心理关系也是复杂的。”

感谢MICappella郑可心紧急救火

她也对医生和护士对她的照顾，以及朋友和陌生人为她祈祷和治愈的氛围表达感激。她也感谢年轻的自己获得了一份可靠的保险，这样她就可以在需要时得到最好的治疗，而不必过多担心财务问题。她呼吁每个人，尤其是艺术领域的自由职业者——如果还没有接受保险，赶紧了解一下。

董姿彦在贴文中感谢很多人，包括今年的国庆庆典团队，指他们在短时间内争分夺秒地做出各种临时安排，让她可以专心养病，以便顺利返回8月9日的最后几场排练和演出。她也感谢年初刚诞下宝宝的美声组合MICappella成员郑可心，在接下来三个星期六的国庆庆典排练及演出中“紧急救火”，代她上阵。

陈泂江、谢宛谕、赖宇涵、黎沸挥、潘嘉丽、曾诗梅、陈秀环、庄米雪、李腾、周崇庆等星友纷纷留言慰问。虽然她在贴文中说，接下来的几天，她可能无法一一回复大家关心的留言，但《联合早报》记者向她祝贺早日康复的短信，很快收到她的回复。她说：“庆幸只是小手术，应该很快能痊愈回到国庆大舞台！”