全城风暴

Hub都会台（星和Ch825） 晚上9.00

主演：曾志伟、吴建飞、王嵛。科研人员张子聪与团队共同研发的风控系统，暗藏的隐患导致始料未及的台风、雷电、地震等自然灾害的连锁反应，让这座城市瞬间崩塌。父亲张英勇拼死一搏也要守护儿子张子聪和女儿张子然。这场猝不及防的灾害让一切终于灰烬，但让爱得以重生。

非常家务事 A Family Affair

Netflix 已上线

妮可基曼（左起）、乔伊金和柴克艾福隆主演的《非常家务事》，是一部爱情喜剧片。（Netflix提供）

扎拉（Joey King，乔伊金饰）是好莱坞帅气男星克里斯柯尔（Zac Efron，柴克艾福隆饰）的助理，她辞职后意外让克里斯与她的知名作家母亲布鲁克（Nicole Kidman，妮可基曼饰）巧遇。布鲁克和克里斯才相处几小时就感受到彼此之间难以抗拒的吸引力，克里斯对布鲁克展开追求，引发一连串爆笑后果。这部跨越多代人的成长浪漫喜剧，讲述每个角色遭遇的各种爱情、性爱和身份认同的难题。

生活如沸第一季

e乐（新电信Ch11／Ch501） 晚上7.00

这是一档洞察中国人生活百态的美食人文纪录片。人们围炉锅前，既是享受最多元、包容、纯粹的吃食，更是抱团取暖，见证你我他的哀愁喜乐、百态人生。节目行走至中国东西南北，找寻每一种火锅沸腾背后最能引发食客情感共鸣的瞬间。

抓住那个家伙 Montage

Viu 已上线

韩国电影。15年前，名叫西珍的女孩遭人绑架杀害，吴警官与嫌疑人错过后，抱憾离开警队，过起颓废生活。西珍妈妈始终不曾放弃，终于发现罪犯留下的蛛丝马迹。未过多久，又有一名小女孩在光天化日之下遭人绑架，绑匪作案手法与西珍案件如出一辙……面对狡猾多端的嫌犯，警方只得再次请出吴警官，他和西珍妈妈能否抓到犯人？

被抹去的安娜 Erased

Eazie TV·CinemaWorld 晚上9.00

根据米哈马齐尼（Miha Mazzini）同名小说改编，安娜在地方医院生产，但惊讶地发现她的档案不在政府网站上。没有合法身份，她必须与政府官僚抗争以保住孩子和身份。以斯洛文尼亚语、塞尔维亚语播出，附中文字幕。