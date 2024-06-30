红足24年 宋承宪有遗憾对20岁的自己说

47岁韩星宋承宪（Song Seung-heon）1995年19岁时入行，他回望29年艺人生活，不禁有感而发：“20岁的宋承宪如果能多学习和多去旅行就好了。”

他早前接受韩国杂志采访时说，20出岁时有朋友约他去欧洲背包旅行，但他没去，“我很遗憾，没能和兄弟们一起去背包旅行，也没有过一次真正的旅行。”

宋承宪2000年凭韩剧《秋天的童话》红遍亚洲，入行29年来出演过14部电影、22部电视剧，还发过一张个人专辑，并为电视剧原声带献唱。演艺生涯忙碌充实，他坦言重视所获得的掌声及粉丝的拥护，但意识到工作以外的生活很重要，所以不由得感慨私下所错失的。

“我认为年轻时学习一门语言或钢琴等乐器会很好。我二三十多岁时工作很忙，虽然是借口，但真的忙到晕头转向，没有自我提升，没有和朋友们留下回忆。”

宋承宪在《玩家2》变身不同玩家身份，惩治奸恶。（tvN提供）

靠举重和普拉提健身

宋承宪主演的《玩家2》（The Player 2: Master of Swindlers）目前在韩国播映中，他接受《联合早报》电邮访问，感谢观众对该剧的爱戴，让他有机会拍摄续集。

谈及角色在续集的改变，他说：“赫利（角色）是所有玩家的领导，也带领部署一切计划。他是一个有温度且具魅力的领队，但内心却复仇心切，一旦开始计划，就会变得冷漠无情。这些都是他多方面的魅力。”

他在剧中变身不同身份，“印象最深刻的是假扮作家，为了看起来有海外留学的气质，特地戴上各种各样的首饰，打造一身的华丽感，就连摆姿势都要很有艺术气息，这些小细节都成为很有趣的点滴。”

47岁魅力不减，宋承宪靠长期锻炼维持身材与体力。他透露：“在宣传期间，我不吃夜宵，同时会做有氧运动减去多余脂肪。我做举重锻炼，近期开始做普拉提锻炼腰和肩颈部位。”

在吴涟序（右）眼中，宋承宪是巨星。（tvN提供）

吴涟序看宋承宪的戏长大

宋承宪时隔六年在《玩家2》与李施彦（Lee Si-eon）和太元硕（Tae Won-suk）再结戏缘，大家久别重逢却一拍即合，在片场轻松自在，也与新加入剧组的吴涟序（Oh Yeon-seo）和张圭悧（Jang Gyu-ri）拉近距离。

宋承宪说：“我们你一句我一句的默契，好到让我们一直在说，如果能一直拍到第十部（续集）该多好，哈哈！”

吴涟序坦言，初报到剧组时非常紧张，所幸片场气氛融洽，让她能放心把角色演好。能与眼中的巨星宋承宪合作，吴涟序觉得很光荣很奇妙，因为36岁的她，以前是在电视上看前辈的作品长大。

她说：“在拍摄现场一起演戏时，他（宋承宪）用心对待周围的人，很照顾我们这些后辈，让我非常感动，更期许自己以后要像他一样。”

吴涟序入行22年已演过不少电视剧女一，但至今仍珍惜每一个演出机会，尤其碰到《玩家2》是她喜欢的剧种，因此倍感幸福。她一度烦恼该如何诠释剧中角色，想不到投入拍摄后，最难的竟是要记得角色脸颊上有一颗痣。

她说：“拍摄时我一直提醒自己，要记得化妆时点上去。原来要一直记住这件事是挺累人的，哈哈！”

《玩家2》每逢星期二和三晚上9时15分，在tvN（星和Ch824，新电信Ch518）以及Singtel Cast播出。