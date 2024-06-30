影评：这个杀手不一般

勿被表象欺骗。

取了最直白的片名，在数不尽的烂片泛滥的串流平台上线的《情迷假杀手》（Hit Man）不可能是一般好莱坞类型片。挂上监制、导演、编剧的Richard Linklater（李察林克莱特），曾一手创造爱情片经典三部曲——“Before Sunrise“（《爱在黎明破晓前》，本地译《萍水缘》）、“Before Sunset”（《爱在日落黄昏时》，本地译《情定日落时》）、“Before Midnight”（《爱在午夜降临前》，本地译《爱在午夜希腊时》），以及耗尽10年拍摄的少年成长记事《少年时代》（Boyhood）。自我风格强烈，从不媚俗的独立电影大导讲杀手故事，怎可能甘心依循常规沦为平庸？

走偏锋的说故事高手

影片在威尼斯影展首映，到多伦多国际电影节参展，电影评论网站烂番茄正面评价高达96%，但和许多坚持让电影上大银幕的大导演不同，林克莱特对于作品直接上串流平台，丝毫不觉遗憾。反正主流电影制片厂旨在讨好大众打出“安全牌”，从不重视故事原创。这是影圈残酷现实，亦是好莱坞这几年一蹶不振、前景黯淡的主因。低估观众，罪无可赦，总有因果须承担。

林克莱特的电影，向来走偏锋。你未必爱上《情迷》，却不得不承认电影有趣极了。至少，截至完结，观众都猜不出情节走向。林克莱特，一直都是说故事的高手。

《情迷》灵感取自《得克萨斯月刊》2001年刊登的一篇报道，这是关于伪装杀手的休斯敦卧底Gary Johnson（盖瑞强森）的故事。人物原型，是喜欢动物的佛教徒，也是越战老兵，生于1947年，死于2022年电影拍摄前，据说是温和的独行侠，爱猫也爱看哲学书；被形容为总能瞒天过海的完美变色龙，曾经协助逮捕欲雇杀手行凶的70人，也曾在星巴克说服原想买凶杀害男友的年轻女子打消念头。如此奇特人物，林克莱特天马行空二次创作，水到渠成。

电影里的盖瑞（Glen Powell，格伦鲍威尔饰）被设定为大学教授，开着不起眼的日本车，看上去毫不起眼犹如路人甲。一边对着学生们阐述辩证形而上的存在哲理，一边在休闲时间干着天底下最奇怪的副业——扮杀手。不，不似港片里的警察卧底。没有布下什么天罗地网，只不过是警察三几人变装诱导窃听然后逮人。电影中，杀手不过是乡野传说，根本不存在现实，一切皆为好莱坞的虚构，是流行文化的产品，是让愤怒甚至绝望的平民百姓信以为真，寄托希望当作心灵救赎的解方。

人设千变万化挥洒魅力

林克莱特向来喜欢与演员共同创作剧本，前有Ethan Hawke（伊桑霍克），这次男主角格伦鲍威尔也受邀参与编剧工作。演员为自己写故事，为过足戏瘾不留余地。鲍威尔造型人设千变万化，魅力挥洒不费吹灰之力，成就影片亮点。

电影中的哲学教授盖瑞，做好资料搜集因应客户需求，神奇变身各式角色。他可以带着俄罗斯口音，摆出粗犷流氓样态，也可以口操美国南方腔调，脖子上布满刺青，下一幕又成了满脸雀斑、一头红发、戴着手套的英国怪男。对着想杀夫夺产的阿姨，他是披着长发的狂野男人；在执意杀母当孤儿的少年面前，成了酷酷刀疤男；面对布局自杀的女人，俨然是梳着油头，酷似《美色杀人狂》（American Psycho）里的Christian Bale（克理斯琴贝尔）的优雅变态。其中最有趣的反差是：贝尔在《美色杀人狂》里是佯装正常的杀人狂，而盖瑞却是假装杀人狂的正常人。

盖瑞以杀手阿朗身份爱上想买凶杀夫的美女玛蒂森，身份是假，但爱情是真。（剧照／互联网）

戏中有戏，虚实分不清。戏中人越伪装越上瘾以至入戏太深，《情迷》主线——盖瑞以杀手“阿朗”身份爱上想买凶杀夫的美女玛蒂森（Adria Ajona，亚德里亚霍纳饰），堕入情网进退两难。身份是假，但爱情是真。魅力无边的杀手阿朗逐渐与教授盖瑞合而为一……按照佛洛依德的哲学理论，“自我”终不知不觉被“本我”所主宰，甚至凌驾了“超我”。真假模糊了界线又如何？平凡人类为了成为自己，道德抛一边，心愿达成，畅快无比。

导演林克莱特一派漫不经心，带几分嘲弄外加几分真挚，把一个男人找到自我的故事，说得精彩有趣。讲故事的方式，何须有规范？结局，是最不符情理，却也是最完美合适的。观众皆爱《情迷》，不是没有道理。

其实要挽救电影市道，不难，把故事说好即可。要把故事说好，不难，创作者遵从本心，不出卖灵魂即可。