上周票房：《金孙暴富攻略》票房逼近《钱不够用3》

金孙与阿嫲祖孙情打动人心，泰国温馨剧情片《金孙暴富攻略》在新加坡上映28天，截至6月26日取得473万元票房，有望超越今年到目前为止最卖座的亚洲片《钱不够用3：全部够用》。

《钱3》今年2月1日强攻贺岁档，下档时以488万6000元的总票房成绩，成为上半年本地最卖座的亚洲电影。

《金孙》上映以来获得口碑与票房双赢，加上阿嫲Taew（Usher Seamkhum）和导演Pat Boonnitipat刚在6月24日到本地谢票、会影迷，也接受媒体采访，制造新一波宣传效益，相信将助票房维持强劲走势。亚洲片在本地大放异彩，吸引观众走进戏院，为电影业打了一剂强心针，可喜可贺。

2024年6月20日至6月23日票房排名

①（1）脑筋急转弯2（Inside Out 2）

②（2）金孙暴富攻略（How To Make Millions Before Grandma Dies)

③（3）小孩不笨3（I Not Stupid 3）

④（新）绝地战警：生死与共（Bad Boys: Ride or Die）

⑤（4）加菲猫大电影（The Garfield Movie）

⑥（5）九龙城寨之围城（Twilight Of The Warriors: Walled In）

⑦（新）猛鬼大学3（Haunted Universities 3）

⑧（8）剧场版排球少年！！垃圾场的决战（Haikyu!! The Dumpster Battle）

⑨（6）猩球崛起：新世界（Kingdom of the Planet of the Apes）

⑩（9）九死一省（10 Lives）