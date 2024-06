上周票房：《金孙暴富攻略》票房逼近《钱不够用3》

金孙与阿嫲祖孙情打动人心,泰国温馨剧情片《金孙暴富攻略》在新加坡上映28天,截至6月26日取得473万元票房,有望超越今年到目前为止最卖座的亚洲片《钱不够用3:全部够用》。

《钱3》今年2月1日强攻贺岁档,下档时以488万6000元的总票房成绩,成为上半年本地最卖座的亚洲电影。

《金孙》上映以来获得口碑与票房双赢,加上阿嫲Taew(Usher Seamkhum)和导演Pat Boonnitipat刚在6月24日到本地谢票、会影迷,也接受媒体采访,制造新一波宣传效益,相信将助票房维持强劲走势。亚洲片在本地大放异彩,吸引观众走进戏院,为电影业打了一剂强心针,可喜可贺。

2024年6月20日至6月23日票房排名

①(1)脑筋急转弯2(Inside Out 2)

②(2)金孙暴富攻略(How To Make Millions Before Grandma Dies)

③(3)小孩不笨3(I Not Stupid 3)

④(新)绝地战警:生死与共(Bad Boys: Ride or Die)

⑤(4)加菲猫大电影(The Garfield Movie)

⑥(5)九龙城寨之围城(Twilight Of The Warriors: Walled In)

⑦(新)猛鬼大学3(Haunted Universities 3)

⑧(8)剧场版排球少年!!垃圾场的决战(Haikyu!! The Dumpster Battle)

⑨(6)猩球崛起:新世界(Kingdom of the Planet of the Apes)

⑩(9)九死一省(10 Lives)