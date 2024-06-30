第35届金曲奖 热狗孙盛希首封歌王歌后

第35届台湾金曲奖颁奖典礼星期六（6月29日）晚上在台北小巨蛋举行，新加坡天王林俊杰凭专辑《重拾＿快乐》及歌曲《愿与愁》角逐两奖项，最后双双杠龟。本届金曲歌王歌后分别由MC HotDog（热狗）及孙盛希夺得。

这是热狗第一次在金曲奖封王，另外他也以《楼上的房东》荣获最佳作词人奖。值得一提的是，在揭晓歌王前，他作为颁奖嘉宾表演，舞台却发生麦克风故障，现场音乐就此打住，场面尴尬。工作人员上台查看，热狗下跪：“再给我一次机会，这是演出事故，不是我的问题！”歌曲直接重新播放，热狗舍弃前半部分的桥段，直接从台下重新走上台，并高喊：“现在要开派对了，我要把小巨蛋变成最嗨夜店！”临危不乱，救场成功。

热狗在表演时麦克风故障，场面一度尴尬。（取自金曲奖脸书）

上台领奖时，热狗看似还有些惊魂未定：“今天真是好奇妙的一天，没想到刚那种情况在金曲奖发生，我真的快尿裤子了。不过没事，演出就是会有很多现场事故，就是要看歌手失误、出糗，如果唱得跟CD一样，在家听就好啦，干嘛来现场听？所以刚那个现场我相信也是金曲奖这么多届以来，百年难得一见的现场。”

本届歌后则颁给出道十年的孙盛希。首次封后的她在台上说：“没想到是我，这个奖项对我意义很大。其实想要透过“Boomerang”这张专辑跟大家分享我很有趣的一个体悟，我觉得我们人生中不断地在丢出回力标，它们用任何的形式跟时间会回到我们身边，所以希望我们都可以投入更多好的东西给予自己的人生，因为有可能会伤到自己，打到自己，或者是给自己一个礼物。”

杨乃文陪跑 草东没有派对抱走三奖

乐团草东没有派对成为此届金曲奖大赢家，凭专辑《瓦合》拿下年度专辑奖、最佳华语专辑奖及最佳乐团。经纪人代领时在台上说：“非常谢谢金曲奖，可惜草东有早先排定的工作，没能来亲自领奖，在我们心中草东从来不是站在台上的四个人，而是齐心参与这六个字的所有人。”

经纪人不忘提及2021年逝世的鼓手蔡忆凡，致辞时一度哽咽落泪，“谢谢曾经陪伴我们走过最艰难这段路的每个好朋友和好伙伴。谢谢我们的家人，谢谢凡凡的家人、谢谢凡凡。谢谢所有听见我们声音的人，谢谢你们。”

以专辑“Flow”入围八奖的杨乃文最终陪跑，只凭吴建龙的最佳装帧设计奖及陈君豪的最佳专辑制作人奖抱回两项奖项。林俊杰、蔡依林及出道10年首次入围金曲奖的周兴哲等都不敌许钧，无缘最佳作曲人奖。

许茹芸颁发年度歌曲奖给告五人的《又到天黑》，这是告五人的首座金曲奖。早前乐团来新开唱时曾问狮城歌迷：“《又》入围金曲奖年度歌曲奖……新加坡！告诉我们会不会得奖？”听到热情的“会”后，云安说：“承各位贵言啊！”没想到“预言”成真，三人把年度歌曲奖抱回家。

告五人拿下年度歌曲奖。（取自金曲奖脸书）

本届金曲奖特别贡献奖有两名得主，包括著名台语作曲兼编曲家刘清池及今年3月过世的才女歌手郑华娟。郑华娟的德国老公Michael与哥哥代为领奖，她的丈夫说：“我非常荣幸能够代表华娟接受这个特别贡献奖。我还是感到悲伤且思念她，就像在场的许多人一样。今夜，华娟与我们同在，她在我们的心中与记忆中，如影随形，留下了永恒的印记。”

郑华娟的德国老公Michael（右）与哥哥代已故郑华娟领奖。（取自金曲奖脸书）

将最佳作曲人奖及最佳编曲人奖收入囊中的中国大陆歌手许钧，奖项由工作人员代领。据台湾媒体报道，他本来已申请要赴台参加金曲奖，却传出他有其他工作相关事由，临时缺席的消息。入围歌王的另一名中国大陆歌手裘德，在典礼正式揭奖前，也突然传出不出席典礼。台湾文化部影视及流行音乐产业局29日上午接获亚神音乐通知，由于裘德来台前连续两日参与中国大陆节目彩排和录制，来台后身体不适，急需返回中国大陆医院住院检查，团队8人于典礼开始前即离台。

第35届金曲奖（部分）得奖名单



年度专辑奖：《瓦合》／草东没有派对

最佳华语专辑奖：《瓦合》／草东没有派对

最佳华语男歌手奖：MC Hot Dog热狗／《脏艺术家》

最佳华语女歌手奖：孙盛希／“Boomerang”

年度歌曲奖：《又到天黑》／告五人

最佳演唱组合奖： 欧开合唱团／《最好的日常》

最佳乐团奖：草东没有派对／《瓦合》

最佳新人奖：Makav真爱／《宝藏 Treasure》

最佳作曲人奖：许钧／《歌一切》

最佳作词人奖：MC HotDog热狗／《楼上的房东》

最佳专辑制作人奖：陈君豪／“Flow”

最佳单曲制作人奖：片山凉太、龙玟宏／《一路以来》

最佳台语专辑奖：巴奈／《夜婆》

最佳台语女歌手奖：黄妃／《十八般武艺》

最佳台语男歌手奖：苏明渊／《心内乌空》

评审团奖：大象体操

特别贡献奖：刘清池、郑华娟