泰国年轻导演Pat Boonnitipat执导的婆孙情温馨片《金孙暴富攻略》(How To Make Millions Before Grandma Dies)自5月30日开画以来,上映一个月,截至6月29日,票房成功破500万元(500万7000元),超越《钱不够用3:全部够用》(Money No Enough 3),成为2024年目前为止最卖座电影。

《钱3》今年2月1日强攻贺岁档,上映两个多月,下档时以488万7000元的总票房成绩,是2024年上半年本地第二卖座的电影。

《金孙》在本地取得好票房,击败梁志强的《钱不够用3》成为2024年至今票房最高电影。(嘉华院线提供)

另外,《金孙》也成功跻入新加坡亚洲电影票房榜第九名,超越成龙2012年贺岁片《十二生肖》缔造的500万元票房。

《金孙》上映以来,口碑票房双赢,另外有社媒TikTok的“泪拍风”助阵,加上片中讨喜阿嫲Taew(Usher Seamkhum)和导演在6月24日来新谢票与影迷会面,制造新一波宣传效应,为电影票房起了推波助澜作用。

《金孙》导演Pat被新加坡观众的热情感动。(关俊威摄)

得知《金孙》在新加坡取得票房佳绩,导演说:“这趟到新加坡,我和阿嫲Taew深深感受到新加坡观众的热情,非常感谢大家给予我们的爱和温暖。这部电影能够让不同年龄层的新加坡观众得到共鸣,真的感到很开心和荣幸。祝愿大家健康、安好,我们下回再见。”